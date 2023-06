[EN IMAGES] Feux de forêt: 109 pompiers français viennent prêter main-forte aux «cousins du Québec»

Une centaine de pompiers français ont atterri à Québec jeudi après-midi. Loin d’être ici pour des vacances, les sapeurs venus des quatre coins de la France sont ici pour travailler à freiner la progression des feux de forêt qui font rage partout au Québec.

«Nous sommes déterminés, concentrés et motivés à venir en aide à nos collègues canadiens. [...] Peu importe où on sera déployés, on veut se mettre à la disposition des autorités et de la SOPFEU et collaborer avec eux», fait valoir Philippe Torres, du Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Savoie.

Photo Stevens LeBlanc

Les 109 pompiers qui seront déployés sur le terrain dans les prochaines heures débarquent avec 14 tonnes de matériel. Ils se sont tous portés volontaires quand leur commandement a fait un avis de candidatures, dimanche dernier.

Pour Philippe Thaon, le chef de détachement des Alpes maritimes, c’était un devoir de prêter main-forte aux «cousins du Québec».

«Je suis attaché au Québec parce que j’ai de la famille à Montréal. Ce n’est pas ma première fois en sol québécois et il allait de soi pour moi de vous venir en aide», raconte-t-il.

Une aide très attendue

D’après la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, l’aide des pompiers français est plus que bienvenue. La présence d’effectifs fraîchement débarqués donnera «un énorme coup de main aux équipes en place».

Photo Stevens LeBlanc

«Nos pompiers ont fait de l’excellent travail pour contenir les principaux feux sans pertes de vies humaines ou dommages matériels [...], mais d’avoir du sang neuf, ça va permettre d’agir sur certains feux que nous avons dû laisser courir et qui sont actifs en ce moment sur le territoire québécois et de s’assurer de contenir ceux qui sont près des communautés.»

[🇫🇷 AIDE INTERNATIONALE | Arrivée des pompiers Français au Québec 🔥🌲]

Direction de Roberval demain. Suite à une rencontre informative, ils seront déployés pour combattre les incendies à nos côtés. Ces renforts sont bienvenus et appréciés.

Un appui du Nouveau-Brunswick est arrivé au Québec jeudi. Le corps de pompiers devrait être rejoint par ceux des États-Unis et du Portugal dans les prochains jours.

Ce qu’ils ont dit

«Le président de la République a écrit dimanche dernier “La France est solidaire. Amis canadiens, les renforts arrivent”. [...] Les renforts sont là!»

-–Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec.

«Ce matin, nous avions autour de 140 feux en activité avec près de 650 000 hectares incendiés, soit plus de 180 fois le nombre d’hectares atteints au 1er juin. La moyenne sur 10 ans, c’est 1319 hectares.»

– Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec.

«On est venus avec des tas d’outils de forestage. [...] Une fois qu’on sera sur le terrain, on verra comment on utilise tout ce matériel, parce qu’on n’a pas forcément les mêmes techniques que nos collègues.»

– Éric Flores, chef de mission des sapeurs-pompiers français