EN VIDÉO | Des militaires arrêtés après la vidéo d’assassinats dans la rue au Mexique

Les militaires soupçonnés d'avoir exécuté cinq criminels présumés dans l'État de Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique, des faits enregistrés par des caméras de vidéosurveillance, ont été arrêtés, a annoncé mercredi le président Andrés Manuel Lopez Obrador.

«Il semble qu'il y ait eu une exécution et cela ne peut être autorisé», a déclaré le dirigeant de gauche. Les militaires soupçonnés «sont déjà sous les verrous», a-t-il ajouté lors de sa conférence de presse quotidienne.

L'affaire remonte au 18 mai, dans la ville de Nuevo Laredo, limitrophe des États-Unis, dans une région durement frappée par la violence liée au crime organisé et au narcotrafic.

Le journal espagnol El Pais et la chaîne américaine Univision ont diffusé des images de cette exécution présumée provenant de caméras de vidéosurveillance.

Le parquet général mexicain a lancé une enquête en coopération avec le ministère de la Défense (Sedena), avait annoncé mardi ce dernier, quelques heures après la diffusion des reportages des deux médias étrangers.

Selon le ministère, le procureur militaire a ouvert d'office une enquête en garantissant que les militaires ne jouissaient d'«aucune impunité dans l'accomplissement de leur tâche» et «qu'aucune conduite contraire à l'État de droit ne serait occultée».

Le président mexicain a estimé qu'il s'agissait de «cas isolés» qui, «lorsqu'ils se produisent, sont punis». «Il n'y a pas de dissimulation, car nous ne tolérons pas les violations des droits de l'Homme», a-t-il ajouté, rappelant l'ouverture par le ministère de la Défense d'une enquête «pour crime présumé d'exécution extrajudiciaire».

L'opposition et Amnesty International ont dénoncé fin 2022 la «militarisation» du Mexique mise en œuvre selon eux par le président de gauche.

Contenu des images

Les images publiées par les deux médias commencent par montrer le choc violent d'un pick-up, apparemment en fuite, contre le mur d'enceinte d'un supermarché.

Survient alors un fourgon blindé qui le heurte intentionnellement et dont sortent des militaires qui tirent sur le véhicule et en font descendre les cinq occupants manifestement hébétés.

Les soldats malmènent ensuite leurs prisonniers, les frappant et leur bandant les yeux. Ils ripostent ensuite à des tirs dont on ne voit pas les auteurs et qui n'ont fait aucun blessé parmi eux selon une enquête ultérieure des autorités.

Simultanément, l'un des soldats qui se trouvaient près des prisonniers commence à leur tirer dessus. Puis des images montrent des militaires installant des fusils près de deux corps ou passant des menottes à l'un des prisonniers abattus.

Une ambulance arrive une heure plus tard pour transporter un prisonnier resté en vie mais il mourra sur le chemin de l'hôpital, selon Univision.

capture d'écran | Reuters

En février, dans cette même ville, des militaires avaient tiré sur un véhicule transportant sept jeunes apparemment sortant d'une fête et tué cinq d'entre eux.

Quatre militaires sont jugés dans cette affaire.