Feux de forêt au Québec: des précipitations attendues mais insuffisantes

Une certaine quantité de pluie est attendue dans les prochains jours dans les régions aux prises avec des feux de forêt. Mais il ne s’agira que d’une brève accalmie avant une fin de mois particulièrement sèche.

Quelques gouttes tombaient déjà sur l’ouest et le nord de la province jeudi, notamment en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Lac-Saint-Jean, qui font face à des feux de forêt importants depuis plusieurs jours.

«Ce n’est pas suffisant pour éteindre les flammes, on en prendrait plus, c’est certain. Mais, au moins, ça rend l’air plus humide, ce qui aide à éviter la formation d’autres feux», explique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

Il est possible que le secteur de Senneterre et les environs reçoivent quelques averses au cours du week-end. Mais ils seront accompagnés d’orages, ce qui pourrait causer d’autres problèmes.

«Il y a plusieurs scénarios possibles. Ça pourrait aider à combattre certains feux, comme ça pourrait en allumer d’autres. Mais rien de majeur comme le 1er juin», précise M. Legault.

De l’espoir à l’horizon

Un peu d’espoir se profile toutefois à l’horizon avec un système qui devrait atteindre le Québec entre lundi soir et mardi matin. Le sud de la province et la vallée du Saint-Laurent devraient recevoir jusqu’à 15 mm de pluie.

Il reste cependant une incertitude à savoir si ces précipitations se rendront plus au nord de la province, dans les régions affectées par les feux de forêt.

«Certains modèles météorologiques laissent croire que ce système pourrait atteindre les secteurs fragilisés, tandis que d’autres le font passer à côté. On aura plus de précisions à la fin du week-end», indique le météorologue.

Indice de la qualité de l’air (IQA) Et chez vous? Quel est l’indice de la qualité de l’air dans votre ville et quelles sont les recommandations de santé qui en découlent ? IQA 0 Index de la qualité de l’air (IQA US) 0-50 Bon 51-100 Modéré 101-150 personnes sensibles Mauvais 151-200 tout le monde Mauvais 210-300 Très mauvais 301 et + Critique IQA: BON Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MODÉRÉ Certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à la pollution aux particules fines Personnes particulièrement sensibles : Envisagez de réduire la durée et l’intensité des activités extérieures. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Ce sont des signes indiquant qu’il faut ralentir. Tous les autres : Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MAUVAIS pour

personnes sensibles Les groupes sensibles incluent les personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées, les enfants et les adolescents, les populations minoritaires et les travailleurs à l’extérieur. Groupes sensibles : Réduisez la durée et l’intensité des activités extérieures. C’est correct d’être actif à l’extérieur, mais prenez davantage de pauses. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Personnes atteintes de maladies cardiaques : Des symptômes tels que des palpitations, des essoufflements ou une fatigue inhabituelle peuvent indiquer un problème grave. Si vous présentez l’un de ces symptômes, contactez votre professionnel de la santé. IQA: MAUVAIS

pour tout le monde Personnes sensibles : Évitez les activités extérieures prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Réduisez la durée et l’intensité des activités. Prenez davantage de pauses lors des activités extérieures. * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: TRÈS MAUVAIS Personnes sensibles : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Remettez-la à une période où la qualité de l’air est meilleure ou déplacez les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Évitez les activités prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: CRITIQUE Tous les autres : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Personnes sensibles : Restez à l’intérieur et maintenez un niveau d’activité réduit. Suivez les conseils pour maintenir des niveaux de particules bas à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté.

Reprise du temps sec et chaud

Cette accalmie ne sera malheureusement que de courte durée, d’après Environnement Canada.

La température qui était plus fraîche depuis quelques jours devrait remonter partout dans la province dès le milieu de la semaine prochaine. Très peu de précipitations sont d’ailleurs attendues d’ici la fin du mois.

«Dison que ce n’est pas le genre de scénario qu’on espérait. Il va vraiment falloir réduire les feux le plus possible d’ici les prochains jours», lance Simon Legault.

Ce dernier ajoute que d’autres épisodes de mauvaise qualité de l’air pourraient survenir au courant du week-end au sud de la province, en raison de la direction des vents.