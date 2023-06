Feux de forêt intenses: «exceptionnel» de n'avoir aucun décès, signale Legault

Compte tenu de l’intensité des feux de forêt, le premier ministre estime qu’il est «exceptionnel» de ne répertorier aucune perte de vie et soutient qu’il «faut en faire plus» pour s’adapter aux changements climatiques.

«C’est quand même exceptionnel, compte tenu de l’intensité des feux, pour l’instant... aucune perte de vie, aucun blessé grave. C’est ça qui est le plus important», a affirmé François Legault. Il n’y a également aucun blessé parmi les troupes qui combattent les nombreux brasiers.

«Aucune résidence n’a brûlé sur le territoire du Québec. C’est un travail colossal», a précisé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Même si la situation s’est stabilisée jeudi, les citoyens évacués de Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon ne pourront retourner dans leur maison avant mardi prochain. Environ 13 500 personnes sont évacuées sur l’ensemble du territoire. «Il faut continuer d’être prudent», a relaté le premier ministre, présent au Centre des opérations gouvernementales pour une deuxième journée de suite.

Une évaluation est aussi en cours afin de lever l’interdiction d’aller en forêt dans certaines zones à risque.

Aide des États-Unis

Au total, 137 feux étaient en activité en zone intensive, jeudi. Le feu le plus préoccupant à Chibougamau n’a pas énormément progressé depuis 24 heures en raison d’une température plus basse et une humidité à la hausse.

Cette stabilité relative pourrait donc être de courte durée, puisqu’on ne prévoit pas de pluie dans les prochains jours avec une montée du mercure.

La Maison-Blanche a d’ailleurs annoncé que les États-Unis viendront prêter main-forte au Canada et au Québec. Pour le moment, environ 800 personnes combattent les incendies au sol partout au Québec. De l’aide du Portugal, de l’Espagne et du Mexique s’ajoutera sous peu. Québec souhaite atteindre le nombre de 1200 combattants.

Revoir l’adaptation

L’ampleur des feux de forêt qui font rage au Québec force aussi le gouvernement Legault à revoir son plan d’adaptation aux changements climatiques.

Verglas, inondations meurtrières, érosion des berges, canicules hâtives et maintenant des feux de forêt destructeurs : la première moitié de 2023 a été marquée par de nombreux évènements climatiques extrêmes partout sur le territoire.

Les municipalités réclament 2 G$ par année, pendant cinq ans, afin de s’adapter aux dérèglements climatiques. «Il faut s’adapter» et «on va continuer d’investir», a dit le premier ministre, jeudi. «Il y a des efforts qui doivent être faits et pour réduire les GES, et aussi, malheureusement pour s’adapter aux changements climatiques qu’on va continuer de vivre.»

Pour l’instant, Québec a investi 1,5G$ pour l’adaptation durant les cinq prochaines années.

François Legault a réitéré que la facture doit être partagée avec les municipalités qui ne lui auraient jamais parlé «de demandes concernant les feux de forêt.»

M. Legault signale que l’ampleur des feux a d’ailleurs surpris «un peu tout le monde» au Canada, même si son gouvernement avait, assure-t-il, commencé à prévoir une augmentation des brasiers en raison de la crise climatique.

En 2018, dit-il, il y avait 469 employés réguliers et saisonniers à la SOPFEU et cette année, ils étaient 518.

«On a commencé à augmenter, mais là, on voit que la situation s’empire plus rapidement que ce tout le monde prévoyait», a-t-il fait savoir.