Feux de forêts: 700 personnes évacuées sont déjà arrivées à Québec

Quelque 700 personnes évacuées de la communauté crie de Waswanipi, dans le Nord-du-Québec, ont roulé une bonne partie de la journée de mercredi pour arriver à Québec tard mercredi soir et s’éloigner ainsi le plus possible des feux de forêt qui font rage.

Dès la nuit de mercredi à jeudi, la Ville de Québec a pris en charge quelque 200 personnes (125 enfants et 75 adultes) qui ont dormi au Centre de foires d’ExpoCité. Les 500 autres personnes ont logé chez des proches ou à l’hôtel la nuit dernière dans la région de Québec.

Au Centre de foires, des enfants jouaient jeudi matin à la balle sans trop se soucier de la situation. Des adultes dormaient sur des lits de camp visiblement fatigués du long voyage de la veille.

Photo: Taïeb Moalla

Les traits tirés, d’autres prenaient leur petit déjeuner et étaient accrochés à leurs téléphones en cherchant des nouvelles de leurs proches qui sont en cours d’évacuation.

Le long voyage de Clarence

Jeudi matin, Le Journal a rencontré Clarence Trapper dans le stationnement d’ExpoCité. Ce dernier a quitté sa maison mercredi vers 16h en compagnie de ses six enfants et de ses quatre chiens et il est arrivé ici un peu avant minuit.

Photo: Taïeb Moalla



Même s’il ne s’est jamais senti en danger, Clarence dit avoir choisi d’obéir à l’ordre d’évacuation. Visiblement fatigué, il s’est toutefois dit content d’être en sécurité. « On nous a dit mardi soir qu’on devait aller à Québec. Nous sommes donc là », a-t-il laissé tomber, visiblement fataliste.

Les enfants de Clarence ont passé la nuit à l’hôtel. Lui a choisi de rester dans son pick up avec ses chiens, car il n’y avait pas assez d’espace pour eux à l'hôtel. « Les chiens font partie de la famille eux-aussi », a-t-il ajouté.

Photo Taïeb Moalla

La Croix-Rouge a fourni des lits dans la nuit de mercredi à jeudi et des cols bleus de la Ville de Québec ont réalisé leur montage au cours des dernières heures.

Au grand plaisir des enfants, la pizza est arrivée au Centre de foires vers 3h du matin, ont relaté les responsables de la sécurité publique de la Municipalité.

Accueil

Pour le moment, les personnes évacuées sont regroupées au Centre des foires de Québec. D’autres personnes de cette communauté sont possiblement en route vers Québec.

Le Grand Chef de la communauté huronne-wendat, Rémy Vincent, a levé la main pour recevoir les personnes sinistrées dès vendredi dernier. Mais il a rapidement réalisé que les besoins sont très importants et a contacté les autorités de la Ville de Québec pour obtenir leur aide.

Le maire Bruno Marchand a dit que la Ville de Québec a rapidement réagi à cet appel et qu’elle aurait la capacité d’accueillir jusqu’à 1400 personnes.

Pour l’instant, aucun appel à l’aide à la population de Québec n’a été lancé par le maire. Mais cela pourrait changer, selon les besoins, dans les prochaines heures.