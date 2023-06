Fondation Frédéric Bastien: «On va poursuivre son combat et ses luttes»

Une fondation destinée à poursuivre l’œuvre de l’historien et chroniqueur Frédéric Bastien, décédé subitement le 16 mai dernier à l’âge de 53 ans, voit le jour.

C’est ce qu’a expliqué Daniel Turp, professeur et président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales, au micro de Richard Martineau via QUB radio.

«On a tout de suite décidé de créer un fonds à sa mémoire et d’assurer que l’argent qui [y serait recueilli] serait utilisé pour poursuivre ces multiples recours qu’a pris Frédéric», a-t-il dit.

Reconnu pour ses nombreux recours juridiques pour défendre le droit du peuple québécois, Frédéric Bastien a également été candidat à la chefferie du Parti Québécois en 2020.

La fondation Frédéric Bastien servira non seulement à poursuivre les combats entamés par l’historien, mais aussi à continuer de défendre les droits collectifs du Québec.

«On va poursuivre son combat et ses luttes», a ajouté M. Turp qui estime que Frédéric Bastien «a fait des choses qui auront été très utiles pour des juristes».