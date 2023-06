Guerre au Soudan: 300 enfants évacués d'un orphelinat de Khartoum

Pris au piège de la guerre au Soudan, 300 enfants, « certains très affaiblis » par les privations, ont été évacués mercredi d'un orphelinat à Khartoum après la mort d'autres pensionnaires dans cet établissement, ont rapporté jeudi des sources humanitaires à l'AFP.

Situé dans le centre de la capitale soudanaise, l'orphelinat se trouve dans un quartier très affecté par les combats qui opposent depuis le 15 avril l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane aux paramilitaires du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti ».

« Trois cents enfants et 70 employés de l'orphelinat de Maygoma » ont été évacués vers la ville de Madani, à 200 kilomètres au sud de Khartoum, a annoncé à l'AFP une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Alyona Synenko.

« Nous sommes intervenus à la suite d'une demande du ministère du Développement social dont dépend cet orphelinat », a-t-elle précisé.

Ces dernières semaines, des enfants de cet orphelinat sont morts après avoir souffert « de fièvre, de déshydratation, de maladies et de malnutrition », a affirmé à l'AFP un responsable régional de la communication de l'Unicef, Ammar Ammar, sans pouvoir préciser le nombre de décès.

« Il a fallu obtenir des parties en conflit les garanties nécessaires pour assurer le passage en toute sécurité des enfants et du personnel de l'orphelinat », a ajouté Mme Synenko.

« Agés entre un mois et 15 ans », les enfants ont vécu des moments extrêmement éprouvants », a affirmé de son côté Jean-Christophe Sandoz, chef de la délégation du CICR au Soudan, dans un communiqué publié jeudi par l'organisation.

« On parle d’enfants qui ont besoin d'une attention médicale particulière dont ils ont été privés depuis des semaines: c'est ce qui a rendu l'opération très difficile, certains d'entre eux étant très affaiblis », a précisé encore Mme Synenko.

À leur arrivée à Madani, les enfants ont été placés sous la garde du ministère du Développement social.

Les hôpitaux situés dans les zones de combats ne fonctionnent plus que partiellement, quand ils ne sont pas fermés. Et la crise devrait s'aggraver avec l'approche de la saison des pluies, synonyme de recrudescence du paludisme, d'insécurité alimentaire et de malnutrition infantile.

D'après l'UNICEF, plus de 13,6 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire pour survivre au Soudan.

Parmi eux, 620 000 souffrent de malnutrition aiguë, dont la moitié pourraient mourir s'ils ne sont pas aidés à temps, prévient l'organisation.