Guillaume Wagner se confie au sujet de son autisme

Guillaume Wagner s’est ouvert sur le diagnostic du trouble de l’autisme qu’il a reçu récemment, lors d’une rare apparition à la télé.

L’humoriste dit avoir ressenti, pendant la pandémie, une «anxiété qui n’était peut-être pas normale», et ce, malgré la zénitude et le calme engendrés par la fermeture des spectacles. En investiguant, il a découvert qu’il se trouvait sur le spectre du trouble de l’autisme, a-t-il raconté mercredi sur le plateau de l’émission Bonsoir bonsoir!, diffusée sur les ondes d’ICI Télé.

«Ça ne change pas une vie, ça l’explique», a ensuite ajouté l’humoriste.

En travaillant sur lui et en en apprenant davantage sur son trouble, il avoue s’être aperçu que son style d’humour, que sa hargne et sa rage étaient probablement attribuables à son autisme.

«Je me suis toujours senti un peu incompris, les injustices, je ne suis pas capable – ce sont des traits d’ailleurs –, donc ç’a expliqué beaucoup de choses et ça m’a beaucoup calmé en fait», a-t-il expliqué à l’animateur Jean-Philippe Wauthier, ajoutant avoir réorienté sa vie et sa façon de faire de l’humour, en fonction de son diagnostic. Il a notamment pris les choses un peu plus à la légère et il s’en met moins sur les épaules.

La tournée a toujours été une épreuve et elle lui causait un niveau d’anxiété intense chaque fois, a soulevé l’humoriste et auteur. «Pour moi, ce n’était pas possible, je faisais des burn-out après chaque tournée», a-t-il confié, croyant, à l’époque, qu’il s’agissait de sa personnalité.

Il était également difficile pour lui de rencontrer les gens après ses spectacles, notamment en raison de la nouveauté, des conversations de surface et de l’imprévisibilité des rencontres, a-t-il soutenu.

«Je ne me comprenais pas. J’avais de la misère à mettre le doigt sur qu’est-ce qui n’allait pas. Maintenant que je sais (c’est très récent aussi), il y a bien des choses qui vont se placer. [...] Mais, à date, ça va vraiment mieux», a enchaîné l’humoriste, qui a avoué être une meilleure personne, un meilleur père et un meilleur conjoint depuis qu’il est calme et qu’il apprend à se connaître.

Guillaume Wagner montera sur les planches du Dr. Mobilo Aquafest samedi. Il travaille aussi à l’écriture de projets en développement et compte continuer de faire de l’humour, mais à un rythme plus «vivable» pour lui.

