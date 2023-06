Il faut rendre hommage à nos aînés

Votre Courrier est le premier texte que je m’empresse de lire chaque matin dans le Journal. C’est un trésor, pour qui s’intéresse à la psychologie humaine. Vous avez entrepris de publier quelques témoignages de personnes qui exposent leur approche face au phénomène du vieillissement. Ça m’a touché et je m’y suis reconnu.

Né en 1939, je fais partie du club de ceux qui sont en train de vieillir. J’ai donc envie de vous faire part de mes réflexions et de mes émotions sur les aînés qui ont toujours été un objet d’admiration pour moi. Le premier fut mon propre père, que j’ai toujours vénéré.

C’est à partir de 1985, à l’âge de 45 ans, que j’ai mis mon cœur sur le papier pour leur rendre hommage à travers un texte qui s’intitule « Mon Valentin à l’âge d’or ». Un texte que je remets d’ailleurs à tous les visiteurs de mon petit Musée de vieilles voitures et d’objets anciens de la ville de La Baie au Saguenay via lequel je souhaite « ...rendre hommage à cette catégorie de personnes avec lesquelles je me suis toujours senti des affinités et une grande facilité de communication.

« Ces personnes qui nous ont appris ce que nous savons et chez qui on peut toujours puiser le maximum de valeurs identitaires si on s’en donne la peine. J’ai une foi profonde en ce que nos ancêtres ont accompli et je rends grâce à tous(tes) ces aînés(es) que j’ai côtoyés(es), tout comme à ceux et celles que je côtoie encore, pour échanger sur les valeurs de la vie, en tout respect pour leurs cheveux blancs. »

Roméo Boivin

Quel bonheur j’ai eu à vous lire et j’anticipe celui de visiter un jour votre petit Musée de voitures anciennes. Je me permets de publier ci-après la suite de votre « Valentin de l’âge d’or » toujours en hommage aux personnes âgées.