Kent Hughes confirme qu’il y a beaucoup de tractations pour des échanges, mais il reste muet par rapport à Pierre-Luc Dubois

BUFFALO | Il y a des scènes qui ne mentent pas. Depuis mardi, Pat Brisson se promène d’une table à l’autre dans le lobby du chic Marriott pour rencontrer des directeurs généraux de la LNH. Brisson ne parlait pas uniquement de la piètre qualité de l’air dans l’État de New York.

• À lire aussi: Dossier Matvei Michkov: trop de drapeaux rouges

• À lire aussi: «Cole, c’est un gars d’équipe» – Kent Hughes au sujet de son nouveau contrat

• À lire aussi: Repêchage LNH: Ryan Leonard, l’espoir que Kent Hughes compare aux frères Tkachuk

Brisson, l’agent de Pierre-Luc Dubois, a rencontré Kevin Cheveldayoff, le directeur général des Jets de Winnipeg. Il a aussi piqué un brin de jasette avec Kent Hughes, le DG du Canadien, et son adjoint John Sedgwick, un spécialiste de la convention collective.

Sans tomber dans un mauvais jeu de mots, on dira qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Le nom de Dubois circule dans les coulisses de la LNH. Le centre de 24 ans aimerait partir de Winnipeg. Il n’a pas de contrat pour la prochaine saison, lui qui vient de terminer une entente d’une seule saison et six millions. Dubois deviendra joueur autonome avec compensation.

Encerclé par une poignée de médias de Montréal, Hughes n’est pas tombé dans le piège des rumeurs quand on lui a posé une question directement sur Dubois.

«Je ne peux pas parler des joueurs des autres équipes, donc je ne peux pas passer de commentaires sur Pierre-Luc ou sur Carter Hart; s’il y a d’autres questions, a-t-il répliqué. On va toujours chercher des moyens d’améliorer l’équipe, mais pas à court terme.»

Hart, un gardien avec les Flyers de Philadelphie, fait aussi partie de la machine à rumeurs.

Des discussions

Daniel Brière a parti le bal des transactions mardi en échangeant le défenseur Ivan Provorov aux Blue Jackets de Columbus, dans une transaction monstre impliquant aussi les Kings de Los Angeles et une multitude de choix au repêchage.

À son premier échange dans la peau du directeur général des Flyers, Brière a notamment mis la main sur le 22e choix au prochain repêchage, qui appartenait avant ça aux Blue Jackets et aux Kings.

Micheline Veluvolu - Agences QMI

Hughes a confirmé qu’il y avait beaucoup de pourparlers avec les autres équipes de la LNH pour de possibles transactions.

«Oui, toutes les équipes se parlent et nous aussi, a-t-il noté. On se prépare. On ne sait jamais quand quelque chose va arriver. Il faut faire nos devoirs avant le repêchage.»



Les progrès de Mailloux

Hughes a également touché un autre dossier, celui de Logan Mailloux. Le choix de premier tour du Tricolore en 2021 rencontrera Gary Bettman dans les prochains jours afin d’obtenir le feu vert pour intégrer le circuit.

«Depuis que je suis arrivé à Montréal, j’ai été mis au courant de tout le travail qu’il fait pour s’améliorer comme personne et être plus conscient, a mentionné Hughes. Logan a fait beaucoup de travail. On est fiers de ses efforts et on est confiants que la rencontre avec Gary se déroulera bien.»