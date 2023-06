La grande fierté de Marc-Antoine Dequoy

Marc-Antoine Dequoy est fin prêt pour le début de la saison des Alouettes de Montréal.

Lors d'une entrevue avec TVA Sports, jeudi, le demi défensif a déclaré vouloir se servir de son expérience pour exercer un rôle de leader avec l'équipe.

«Peu importe le sport, c'est tellement important. Il y a une chose que tu ne peux pas acheter et c'est l'expérience. Tu peux juste la construire avec le temps. Si tu es capable de performer dans des moments forts, tu peux transposer ça par après pour la prochaine série.»

L'ancien des Carabins est également revenu sur l'importance d'avoir plusieurs Québécois au sein de la formation.

«C'est formidable. J'ai été très choyé d'avoir comme première équipe les Alouettes de Montréal et d'avoir comme directeur général Danny Maciocia. À son entrée, je pense qu'on était au-dessus d'une vingtaine de Québécois. D'avoir ce sentiment et de pouvoir parler en français, c'est tellement spécial. Cette année, Jason Maas veut intégrer le français. On le sent dans le vestiaire.»

Dequoy voit aussi d'un bon oeil l'arrivée de Pierre Karl Péladeau à titre de propriétaire de l'équipe.

«C'est assez incroyable. Le fait d'avoir un propriétaire qui a une fierté d'être Québécois et une fierté avec les Alouettes, ça découle. Quand ça part du haut de l'organisation, ça rend les journées plus agréables et ça donne de la motivation supplémentaire.»

