La police de Laval ne laissera aucune corde aux criminels cet été

À l’approche d’un été chaud sur le plan de la violence armée, la police de Laval intensifie sa stratégie pour talonner les criminels, laquelle a déjà donné des résultats prometteurs en réduisant de 50% les fusillades sur le territoire l'an dernier.

«On veut dire aux criminels qu’on est sur leurs talons, ils vont nous voir dans leur rétroviseur. On ne les lâchera pas. Tout ça pour redonner aux citoyens le même sentiment de sécurité qu’avant», lance d’emblée Jean-François Rousselle, assistant-directeur aux enquêtes criminelles au Service de police de Laval (SPL).

Face à une montée de la violence par armes à feu partout dans le grand Montréal, la police de Laval a pris le taureau par les cornes en créant le projet Paradoxe. Encore l’été dernier, trois fusillades en plein après-midi en autant de jours avaient terrorisé des Lavallois.

• À lire aussi: Laval prend des airs de Far West

• À lire aussi: Deux jours en ligne de coups de feu à Laval

• À lire aussi: Son véhicule criblé de balles: un jeune homme tué en quittant une fête familiale

«Le phénomène est vraiment venu interpeller nos policiers, qui ont voulu casser cette vague», rapporte M. Rousselle.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Un noyau dur

Pendant la saison estivale à Laval, différentes escouades seront présentes et mettront une forte pression «sur le noyau dur de criminels reliés de près aux fusillades sur le territoire».

Entre autres, l’escouade Équinoxe intensifiera ses visites dans les bars, sur les terrasses et dans les restaurants où se réunissent des gens du crime organisé, pour recueillir de l’information. Des policiers à vélo seront visibles dans les parcs et prioriseront des endroits problématiques.

Dans sa stratégie, le corps policier priorise également les dossiers liés à la violence urbaine, parfois même au détriment d’autres enquêtes.

106 coups de feu évités

L’an dernier, le nombre de décharges d’armes à feu a baissé de 50%. Les policiers ont retrouvé 99 douilles en 2022, contrairement à 205 l’année d’avant.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«C’est 106 coups de feu qui n’ont pas eu lieu en 2022 et qui auraient pu faire des dommages collatéraux comme frapper d’innocents citoyens», souligne Jean-François Rousselle.

Le nombre d’arrestations et de saisies d’armes a également doublé par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

Si la stratégie fonctionne, c’est que le corps policier a changé sa façon de travailler à l’interne, estime l’assistant-directeur. «Dans la police, on a tendance à travailler de façon très découpée. Les gangs de rue, les stupéfiants, les meurtres; tout était scindé en silos, admet-il. Là, on met la violence armée au centre et les escouades gravitent autour, se rencontrent et travaillent ensemble.»

Imprévisible

La violence urbaine reste un phénomène volatil et imprévisible: «Un conflit sur Snapchat ou Instragram peut mettre le feu aux poudres. Parfois, des conflits mineurs, comme des histoires de cœur, dégénèrent en fusillade. Et les alliances entre les gangs changent rapidement. Ça rend complexe de comprendre logiquement ce qui se passe sur le terrain, et les policiers doivent constamment se renouveler», explique M. Rousselle.

Pour cette raison, des agents communautaires travaillent en prévention auprès des jeunes, notamment grâce à des policiers attitrés aux écoles secondaires. En collaboration avec un organisme communautaire, le SPL a également mis sur pied des activités de boxe, qui permettent à des policiers d’échanger avec des jeunes qui risquent de tomber dans le cercle vicieux de la délinquance.

Quelques statistiques à Laval

Décharges d’armes à feu:

2019: 18

2020: 40

2021: 43

2022: 24

Nombre d'arrestations en lien avec des événements impliquant des armes à feu:

2019: 26

2020: 34

2021: 38

2022: 46

Armes à feu saisies:

2019: 27

2020: 40

2021: 41

2022: 57