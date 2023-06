Legault: une extraordinaire occasion manquée

Hier, Richard Martineau déplorait le manque d’ambition du gouvernement Legault, devenu platement gestionnaire, pantouflard et arrogant.

Je partage évidemment ce point de vue.

C’est d’autant plus désolant que ce gouvernement aurait les moyens d’être plus ambitieux.

Sa cote d’amour s’effrite, mais reste substantielle, et le premier ministre jouit encore d’une estime personnelle considérable.

Bilan

Quand un petit parti dessine l’avenir qu’il souhaite, cela ne porte guère à conséquence puisqu’il n’a pas les moyens de ses ambitions.

Quand un parti qui aurait les moyens de faire plus, beaucoup plus, choisit la voie de la facilité, c’est une occasion perdue.

Et l’histoire enseigne que les occasions perdues, en politique, le sont souvent pour toujours.

Ne me comprenez pas de travers: le gouvernement de la CAQ fait de bonnes choses.

La réforme de l’éducation proposée par Bernard Drainville est importante, bien ciblée et mérite d’être appuyée.

C’est pareil pour la réforme de la santé pilotée par Christian Dubé.

Mais hormis ces deux chantiers, qui restent des paris ouverts, quel est le bilan de la CAQ?

Les deux lois-phares du gouvernement – sur la laïcité et sur la langue – sont minimalistes et dans la mire des tribunaux.

Pour le reste, quel bilan?

Les louvoiements continuels sur l’immigration, les problèmes éthiques de Pierre Fitzgibbon, qui rivalisent avec ceux de Justin Trudeau, les crachats continuels reçus d’Ottawa?

L’arrogance de Justin Trudeau s’explique en partie parce qu’il estime n’avoir rien à craindre du gouvernement Legault.

Il n’y a pas, il n’y a plus, comme jadis, deux types de fédéralisme possibles pour le Québec: le fédéralisme couché et le fédéralisme debout.

Il ne reste que le premier, accéléré de surcroît par l’inexorable déclin démographique du français.

«Louisianisation», n’était-ce pas M. Legault lui-même qui brandissait le mot il y a un an à peine?

C’est d’autant plus tragique parce que non seulement le gouvernement Legault, disais-je, aurait les moyens de faire plus, mais parce qu’une voie reste ouverte devant lui qu’il n’aurait qu’à emprunter.

Imaginons qu’il relance une commission sur l’avenir politique du Québec, comme Bélanger-Campeau jadis.

On examinerait ce que l’on donne et reçoit dans le Canada actuel. Quels pouvoirs supplémentaires pourrait-on exiger? Quels seraient les enjeux d’un Québec souverain dans le monde d’aujourd’hui?

Si on exige et obtient des pouvoirs du Canada, on avance. Si c’est non, une partie de ceux qui ne sont pas encore fixés le serait.

Tragique

Imaginons ensuite que François Legault cesse de faire semblant qu’il n’est plus souverainiste. S’il se mouillait, une bonne partie des fédéralistes de la CAQ le suivrait.

Le PQ se joindrait avec enthousiasme à une coalition souverainiste. Pour QS, ce serait le moment de vérité: de vrais souverainistes ou pas?

Il ne resterait, seuls dans leur coin, que le Kweebek Liberal Party et la frange NPD de QS.

Je sais, je sais, ça n’arrivera pas.

Toute notre histoire en est une d’occasions manquées. Et c’est tragique. C’est sans doute ça, la «louisianisation».