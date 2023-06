Les bénéfices du yoga pour la course

Les étirements font partie du bon déroulement d'une course à pied, et le yoga pourrait vous aider !

La professeure de yoga Holly Cooper, du collectif Rockwater, a recommandé aux coureurs d'ajouter le yoga à leur routine pour les aider à obtenir des résultats optimaux. Voici trois raisons pour lesquelles l'ajout d'une activité douce et de faible intensité à votre pratique sportive est bénéfique.

Prévention des blessures

Le yoga, qui est une forme d'exercice à faible impact, peut vous aider à prévenir les blessures grâce à une variété d'étirements et vous encourager à développer un lien plus fort entre le corps et l'esprit.

« Le yoga peut vous rendre plus conscient de votre technique de course et de votre posture, car la pratique vous apprend à devenir plus intuitif aux sensations, aux sentiments et à l'inconfort », explique-t-elle.

Amélioration de la vitesse

Une routine de yoga régulière associée à une course à pied fréquente peut améliorer la vitesse ainsi que le temps de récupération bien mérité.

« Afin d'améliorer vos performances, notamment votre vitesse, un repos adéquat par le biais d'un yoga doux ou du sommeil est essentiel pour donner à votre corps suffisamment de temps pour reconstituer vos réserves d'énergie (glycogène) et permettre aux muscles de récupérer », explique l'experte.

Amélioration de l'état mental

Le yoga est un excellent moyen de se détendre, de centrer ses pensées et de s'entraîner à stabiliser sa respiration, ce qui en fait le compagnon idéal de la course à pied.

« Le yoga nous apprend à stabiliser notre respiration, à observer ce qui se passe dans notre esprit et à contrôler nos réactions », explique Holly Cooper.