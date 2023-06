Les écoanxieux ont raison de l'être

Nous l’avons tous sentie dans les derniers jours, cette odeur de feu de camp.

Tous vue aussi, l’énorme et oppressante chape de plomb au-dessus de certaines de nos villes, qui sont soudainement devenues plus polluées que Mexico ou Pékin.

Ce n’est rien pour aider les écoanxieux, qui ont bien raison de l’être face à cette odeur de fin du monde.

Des feux de forêt allumés dans le Nord-du-Québec, dont la fumée balaie une partie du continent, de Montréal à Chicago, en passant par Washington.

Les experts ont écrit des centaines de rapports alarmants sur les dangers des changements climatiques.

Il suffit de mettre le nez dehors pour s’en convaincre, même s’il restera toujours des sceptiques, que l'on peut encore malheureusement retrouver chez nos décideurs.

De toutes les villes, Ottawa y goûte particulièrement. Le parlement canadien est enrobé d’un épais brouillard depuis quelques jours.

Ambition vs réalité

Ce qui se passe à l’intérieur, toutefois, n’est pas rassurant pour la suite des choses.

Justin Trudeau a rappelé lundi que son gouvernement en fait beaucoup pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.

«Notre gouvernement a présenté un des plans de lutte contre les changements climatiques les plus ambitieux de tous les gouvernements canadiens précédents, mais aussi plus ambitieux que plusieurs de nos alliés dans le monde, certainement parmi les pays producteurs de combustibles fossiles», a-t-il dit, lundi, en conférence de presse.

En effet, le Canada en fait beaucoup... pour l'un des pays produisant le plus de pétrole au monde.

Quand les ambitions climatiques se heurtent à la réalité.

Le premier ministre a en plus tenu à rappeler que le monde veut notre pétrole.

«Nous savons que, compte tenu du contexte international, y compris la guerre en Ukraine, il y aura un besoin de combustibles fossiles et de ressources traditionnelles pour les années à venir», a-t-il dit.

On souhaite bonne chance aux écoanxieux.

La palme de la déconnexion avec le réel revient assurément au Parti conservateur de Pierre Poilievre.

Le parti promet de détricoter tout ce que le gouvernement Trudeau a élaboré, comme le plan de lutte contre les changements climatiques.

Un plan qui détruit, selon eux, l’économie et qui appauvrit les Canadiens.

D’accord, mais que propose le Parti conservateur, alors? Pour l’instant, c’est silence radio, ou presque. Le plan est au stade de slogan: «Pas de taxe carbone, mais de la technologie.»

Le problème, c’est que l’industrie pétrolière demande des milliards en subventions pour développer ces fameuses technologies pour produire du pétrole plus propre, entre autres.

D’autres milliards seront nécessaires pour verdir notre économie.

Un gouvernement Poilievre est-il prêt à allonger tout cet argent pour aider une industrie qui roule sur l’or à effectuer un virage vert qu’elle refuse de prendre au sérieux depuis des décennies?

Il est bien possible que Pierre Poilievre fasse le pari que les électeurs canadiens souhaiteront élire un gouvernement qui n’a aucun plan sérieux de lutte contre les GES.

Une stratégie qui risque sans doute de pousser de nombreux néo-démocrates dans les bras de Justin Trudeau.

Vivre dans le passé

Ironiquement, en 1999, le gouvernement fédéral proclamait le premier mercredi de juin Journée de l’air pur. C’était donc hier.

Ottawa déclarait à l’époque que «l’air pur est une priorité du gouvernement fédéral», puisque «l’augmentation de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre ont de graves conséquences» sur la santé des Canadiens.

Santé Canada estime que la pollution de l’air cause la mort prématurée de 15 000 personnes chaque année.

On appelait la population, les gouvernements et l’industrie à «agir, individuellement et collectivement, pour réduire les émissions nocives qui contribuent à la pollution atmosphérique et aux changements climatiques».

Depuis, le Canada a raté toutes ses cibles de réduction des gaz à effet de serre.

Le gouvernement Trudeau dit être en voie d’atteindre celles de 2030.

La Journée de l’air pur visait à nous sensibiliser aux bouleversements des changements climatiques.

L’heure n’est plus à la sensibilisation, même si certains députés fédéraux semblent vivre dans un autre siècle.