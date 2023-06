Les admirateurs de Michel Côté lui rendent un dernier hommage

Les fans de Michel Côté font le pied de grue devant le Monument-National depuis ce matin pour rendre un dernier hommage à leur idole, décédée des suites d’un cancer de la moelle osseuse, le 29 mai dernier, à l’âge de 72 ans.

Louise Arpin et Alexandre Laverdière ont fait la route depuis Sainte-Adèle et Rawdon, respectivement, pour assister à la chapelle ardente. Les deux cousins se sont rejoints à Montréal, hier soir, pour être parmi les premiers arrivés devant le Monument-National, avant même l’ouverture des portes.

«C’est un grand talent, un grand comédien que le Québec perd. On tenait vraiment à être ici pour lui rendre hommage, alors on est arrivés tôt. C’est quelqu’un de très humble qui a beaucoup fait rire le Québec», confie Louise Arpin.

Son cousin a quant à lui tenu à se déplacer pour saluer la famille de Michel Côté, qu’il connaît d’ailleurs personnellement, ayant travaillé à leur domicile pour entretenir leur propriété.

«J’ai beaucoup de peine pour la famille, c’est à eux que je viens rendre hommage. Ça a été un gros choc d’apprendre son départ», confie Alexandre Laverdière.

Photo Sarah-Émilie Nault

Luc Dufour, le cousin de Michel Côté, est également arrivé tôt à la chapelle ardente par «solidarité» pour la famille du comédien.

«J’ai plus connu ses frères, Denis et Sylvain, avec qui j’ai passé mon enfance en campagne. Évidemment, on entendait beaucoup parler de Michel; ma tante nous en parlait beaucoup quand elle venait chez nous, de ses rôles au théâtre, de l’évolution de sa carrière. C'était toujours dans l’humilité», dit-il.

Photo Sarah-Émilie Nault

Le comédien Luc Senay était visiblement ému à son arrivée au Monument-National.

«Il y a des gens qui sont extrêmement importants dans nos vies. Michel en fait partie, dans la mienne en tout cas. Jamais je n'aurais pensé qui nous aurait quittés. C'est un peu comme Michel Louvain: je pensais qu'ils étaient éternels. On est de riches héritiers de les avoir rencontrés. Tous ceux qui ont côtoyé Michel vont vous le dire: c'est un homme exceptionnel, qui avait le bonheur facile», révèle-t-il.

Photo Raphaël Gendron-Martin

Le comédien et boxeur Deano Clavet a quant à lui côtoyé Michel Côté sur les tournages d'Omerta et Montréal, ville ouverte, entre autres.

«Je viens lui dire merci d'avoir été gentil. Il était bon; quand il n'était pas en scène, il pouvait sortir de son personnage et être Michel Côté, puis replonger dans le personnage au moment de la prise suivante», raconte-t-il.

Joël Lemay / Agence QMI

Paul Dion a donné la réplique à Michel Côté à quelques occasions, notamment dans La vie après l'amour et Dans le ventre du dragon.

«On est du même âge, alors c'est une perte monumentale. Ça m'a vraiment touché parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Michel et pour tout ce qu'il était: son humilité et sa générosité. Il était un rassembleur», évoque-t-il.

Joël Lemay / Agence QMI

À son arrivée au Monument-National, Winston McQuade a tenu à souligner la «simplicité» de Michel Côté aux médias présents.

«Que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, il était toujours égal à lui-même. Michel était un être authentique, un être remarquable, un être qui a, je crois, apporté beaucoup à la définition de notre culture, ici, au Québec», dit-il.

Joël Lemay / Agence QMI

Selon la comédienne Sylvie Potvin, Michel Côté lègue à ses proches et collègues «beaucoup de joie».

«C'était un bon compagnon de travail. J'ai tourné avec lui dans De père en flic 2, sa bonne humeur et son côté rassembleur étaient extraordinaires. Je suis ici pour voir la famille, mais pour me recueillir, moi aussi. On a besoin de ces rituels-là; pendant la pandémie, on a été coupés de ça. C'est le moment de dire merci à ces gens-là qu'on a vus à la télévision quand on était petits», déclare-t-elle.

Joël Lemay / Agence QMI

Pour Geneviève Schmidt, se déplacer à la chapelle ardente était «la moindre des choses».

«C'est un acteur extraordinaire. On a tourné quelques scènes ensemble et il me mettait en confiance. C'est quelqu'un de généreux, touchant, drôle... On rêve tous d'être comme lui avec sa bonté, son cœur à la bonne place. Les Québécois, on veut être près des acteurs qui nous font rire, qui nous font pleurer. On le voit avec le public ici aujourd'hui», dit-elle.

Joël Lemay / Agence QMI

En plus d'avoir travaillé avec Michel Côté pour le film De père en flic, le comédien Patrice Coquereau a aussi côtoyé Véronique Le Flaguais durant six saisons de la série Rumeurs.

«C'était un gentleman avec beaucoup de talent, beaucoup d'humilité et de générosité. On a tous un ego dans ce métier, mais chez lui l'humanité était devant l'ego», confie-t-il.

Joël Lemay / Agence QMI

La rencontre entre Michel Côté et Linda Sorgini remonte aux années 1980, les deux comédiens s'étant donné la réplique dans le film culte Cruising Bar.

«Je suis celle qui mettait le tabasco dans le verre du prétentieux! On se côtoie depuis ce temps-là. Je suis plus une amie de Véronique, mais Michel était toujours dans les alentours. C'est un choc. On ne s'attend pas à ce qu'un gars aussi en forme parte aussi vite», raconte-t-elle.

Photo Sarah-Émilie Nault

Simon Boulerice a rencontré Michel Côté en 2019, dans le cadre des festivités de la Fête nationale.

«Je faisais le discours patriotique et il était le porte-parole. Je conserve de lui un souvenir tellement heureux. Il était très enveloppant. Il était sans prétention, adorable. Il avait le cœur ouvert, il était proche du monde. Il aimait jaser», explique-t-il.

Joël Lemay / Agence QMI

Louise Latraverse est venue saluer pour une dernière fois son «ami depuis toujours».

«Michel était tendre, drôle, gentil, facile et généreux. C’était l’être le plus exquis au monde. Tout ce qu’il a fait a toujours été très, très bon, original. Il va rester dans la tête des gens», estime-t-elle.

Photo Sarah-Émilie Nault

Louise Deschâtelets a rejoint son amie, la comédienne Danielle Panneton, au Monument-National.

«Il était toujours de bonne humeur, toujours avec une blague. On est peinés, mais en même temps, je pense que cet homme a fait sa marque. Il est malheureusement parti trop vite, mais il a eu le temps de faire pas mal de belles choses avant de partir», dit l'animatrice et chroniqueuse au Journal.

Photo Sarah-Émilie Nault

C'est avec un bouquet de fleurs en main qu'Antoine Bertrand s'est présenté à la chapelle ardente.

«C’est ce qui est beau dans notre métier: on fait des choses qui restent et qui apportent, je l’espère, du bonheur aux gens. Pour ceux qui l’ont connu, c’est au-delà de ça. C’est un gars qui ne s’éparpillait pas, qui prenait du temps pour sa famille; une ligne de conduite que j’essaie de suivre», confie-t-il.

Joël Lemay / Agence QMI

Denis Coderre a pour sa part salué la passion du célèbre comédien.

«C’était une inspiration. Un gars vrai. Il m’a montré à vivre pleinement mes passions», dit-il.

Joël Lemay / Agence QMI

Guy A. Lepage parle d'un gars qui lui a «appris à être gentil avec les gens avec qui je travaille. À être respectueux de mes équipes. Cette réputation-là le précédait.»

«Je me suis rappelé quelque chose d'assez amusant; quand RBO a fêté ses 10 ans, étonnamment ça a été un gros truc médiatique pendant une semaine. Il a envoyé à chacun d'entre nous une bouteille de champagne à la maison avec une carte où c’était écrit: “C'est toi le meilleur du groupe”. Et on a tous reçu la même carte et la même bouteille de champagne. Le gag était excellent.»

Joël Lemay / Agence QMI

La présidente de l'Union des artistes, Tania Kontoyanni, a aussi rendu hommage au disparu.

«C'est vraiment quelqu'un qui était exemplaire dans le milieu, qui a donné ses lettres de noblesse au jeu d'acteur, qui faisait de tout. C'est un exemple pour de très nombreux acteurs et actrices d'entre nous. [...] Je pense que je vais garder de lui surtout la gentillesse, puis le fait de ne pas se prendre pour une vedette, mais d'être un simple être humain parce que c'est ce qu'on a à faire comme travail. On a à représenter l'âme humaine, puis ça, il le faisait très bien.»

Joël Lemay / Agence QMI

Robert Marien est un ami de longue date. «C'est vraiment le Michel d'avant le grand acteur populaire qu'il est devenu que j'ai connu. C'était un être généreux et simple. C’est trop tôt pour lui et pour sa famille, pour ce qu'il voulait faire, car il voulait s’arrêter pour profiter de la vie. J'ai un défibrillateur sur moi maintenant, je suis mort cliniquement pendant plusieurs minutes. Moi aussi, j'aurais pu partir bien avant, alors profitons de la vie et célébrons-la.»

Joël Lemay / Agence QMI

Le ministre de la Culture a rappelé que Michel Côté recevra le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec à titre posthume.

«Je pense que c'est important pour le gouvernement du Québec - parce que je suis ici au nom du gouvernement du Québec - d'être là, puis de venir témoigner toute notre sympathie à la famille parce que, on l'a vu, avec la foule et les hommages qui lui ont été rendus jusqu'à maintenant, que c'est un départ qui a marqué beaucoup de Québécois.»

Joël Lemay / Agence QMI

«Pour moi, c'était non négociable d'être ici aujourd'hui», a dit Sylvie Beaumont, la mairesse d'Alma, la ville natale de Michel Côté.

D’autres hommages possibles? «C'est quelque chose qu'on va regarder certainement, parce que c'est un très, très grand ambassadeur, un vrai petit gars d'Alma. C'est une grande fierté pour la population d'Alma d'avoir une salle Michel Côté, mais certainement qu'on va regarder pour avoir un autre legs éventuellement.»

Photo Sarah-Émilie Nault

La comédienne Danielle Panneton avait aussi des souvenirs à raconter. «Ça fait des décennies qu'on se connaît, et puis le Monument-National est très important pour Michel et moi, parce qu'on a fait l'École nationale de théâtre ensemble. J'ai fait partie de la compagnie Les voyagements, qui a produit Broue, alors toutes les productions avant Broue, j'en faisais partie, avec Véronique, bien sûr. C'est quelqu'un qui était tellement chaleureux. Il était toujours accueillant. Il était confiant quand on travaillait ensemble, il nous donnait confiance. Il avait confiance dans ses partenaires aussi. C'est un artiste qui était drôle comme un singe en plus.»

Photo Sarah-Émilie Nault

Pierre-Luc Brillant avait ceci à dire. «C’est un grand homme que j’ai croisé dans ma vie. Au-delà du grand acteur, c’est un gars qui semait la joie autour de lui, il ramenait toujours la bonne humeur sur un plateau de tournage. J’ai beaucoup appris à le regarder travailler. Il m’a inspiré en me faisant me rendre compte qu’il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie, même si on travaille sérieusement.»

Photo Raphaël Gendron-Martin/Le Journal de Montréal

L'humoriste et journaliste Marc Laurendeau était présent. «J’ai eu accès à lui vers la fin de sa vie. Il était très généreux. Je le voyais avec ses petits-enfants, très attachés, jouer avec eux, alors ça, c'est la dimension humaine de l'homme. C’est l’un des plus grands comédiens qu'on a eus sur le plan professionnel, très souple et pouvant s'adapter à diverses situations.»

«Il était vraiment unique, enchaîne-t-il. Cruising bar illustre parfaitement sa capacité de transformation. C'est quelqu'un qui pouvait jouer les personnages en profondeur, des grands voleurs de banque ou des pères tourmentés comme dans C.R.A.Z.Y. de manière formidable. C’est un comédien inoubliable.»

Photo Raphaël Gendron-Martin/Le Journal de Montréal

La journaliste Anne-Marie Dussault se souvient «d'un artiste remarquable».

«Les gens parlent unanimement de sa bonté, de son côté gentilhomme, de son côté professionnel jusqu’au bout des ongles et de ses sourires. J'ai eu la chance de le croiser au fil du temps et c'est d'une générosité extraordinaire. Il avait une philosophie de vie qui lui a permis de vivre cette épreuve avec renoncement et résignation. Il se disait heureux, avec une belle vie. On a tous besoin de modèles inspirants, il nous laisse de beaux souvenirs.»

Photo Raphaël Gendron-Martin/Le Journal de Montréal

Antoine L'Écuyer: «Ça doit être touchant pour la famille de voir autant de personnes réunies qui ont traversé sa vie et qui viennent lui rendre hommage. Il participait créativement à ses projets et ça, c'est inspirant pour n'importe quel actrice et acteur de ma génération.»

Photo Raphaël Gendron-Martin/Le Journal de Montréal

