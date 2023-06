Les nobles larmes de Serge Fiori

À la suite de l’hommage qu’on venait de lui rendre, Serge Fiori n’a pu retenir un flot de larmes.

Derrière son micro, essayant en vain de mater le «poisson rouge qui naviguait dans sa tête», le chanteur de l’éphémère, mais célèbre groupe Harmonium, était beau à voir.

Irrésistible même.

Un peu plus et il entraînait dans ses larmes les quelques centaines de personnes venues, jeudi soir, célébrer sa carrière au Chalet du Mont-Royal à l’invitation de Québecor.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

C’est commun qu’un artiste essuie des larmes après un hommage aussi vibrant que celui qu’on venait de rendre à Fiori.

Mais c’est exceptionnel que les larmes aient cette noblesse et cette dignité.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les larmes en disaient long sur celui dont la carrière est passée de fulgurances en éclipses, sur cet homme de mots et de musique dont le sinueux parcours est allé du Ballroom Orchestra de son père à l’Heptade d’Harmonium au méga spectacle Riopelle symphonique que j’ai vu, l’hiver dernier, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Et qu’on pourra voir au Grand Théâtre de Québec les 8 et 9 septembre.

Un peu plus tôt dans cette soirée impressionnante, c’est Monique Miller qu’on couvrait d’hommages.

Des hommages que l’actrice a accueillis avec sagesse et circonspection comme si elle voulait se prémunir contre toute bouffée de vanité. Monique a vu neiger comme on dit.

Elle a littéralement l’âge de notre théâtre. Et à vrai dire, celui de notre cinéma et de notre télévision aussi, puisque c’est au début des années 1950 que les auteurs et les compositeurs québécois ont cessé de copier la France et les Américains pour commencer à forger leur identité propre. Et du même coup, notre identité à tous.

NOTRE STAR SYSTÈME

C’est à ce moment aussi que Pierre Péladeau a acheté des journaux de quartier et fondé ce qu’on a appelé «des journaux à potins».

L’avocat devenu bâtisseur (et qui aurait bien voulu être un artiste comme le businessman de Luc Plamondon!) savait-il alors que ses journaux à potins seraient à l’origine d’un star système sans lequel le Québec serait une province comme les autres?

Qu’il en fût conscient ou non, son intuition était juste et elle a beaucoup contribué à vivifier notre milieu artistique.

Ce star système qu’on nous envie au Canada anglais, mais qu’on ne saurait bâtir en quelques années, Pierre Karl Péladeau en a vite compris l’importance.

C’est pour le pérenniser que Québecor, dont il est aujourd’hui le grand patron, rend hommage périodiquement à des artistes qui en furent ou qui en sont encore les têtes d’affiche.

L’hommage de Québecor s’accompagne d’une bourse substantielle (50 000 $), qui vient souvent à point nommé dans la vie de ceux qui la reçoivent.

IL Y A PEU DE PRIVILÉGIÉS

Le monde du spectacle apparaît comme un univers de paillettes et de luxe, mais il compte beaucoup moins de privilégiés qu’il n’y paraît.

Sur les milliers d’interprètes, de compositeurs et d’auteurs qui le composent, seul un petit nombre réussit à vivre honorablement de son art.

Ni le cinéma, ni le théâtre, ni la télévision qu’on voit au Québec ne survivraient sans subventions, sans crédits d’impôt et sans le mécénat des sociétés et des Québécois les plus fortunés.

À cet égard, Québecor est une entreprise exemplaire.

Elle n’est pas la seule.

Dans l’autobus qui me ramenait du chalet de la montagne à ma voiture, je n’ai pu m’empêcher de penser qu’il en faudrait plusieurs autres.