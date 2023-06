Les spiritueux et les prêts à boire gagnent en popularité à la SAQ

Alors que le vin représente une proportion de moins en moins importante des ventes à la SAQ d’année en année, ce sont les spiritueux et les prêts à boire qui ont le plus gagné en popularité au cours de la dernière année.

C’est ce que révèle le rapport annuel de la SAQ, publié mercredi.

On peut notamment y lire que depuis 2016, les parts de marché du vin sont passées de 79,3% à un peu plus de 71%.

Les vins rouges sont les plus touchés par cette diminution alors que 3,7 millions de litres en moins trouvent preneurs.

De leur côté, les ventes de vins blancs ont crû de 1,5 million de litres.

Les spiritueux ont gagné une proportion de 0,8% des ventes totales de la société d’État l’an dernier pour se situer à 17%, les prêts à boire passent quant à eux de 9,7% à 10,5%.

«Mondialement, c’est une tendance où la vente de vin est plutôt stable, et qui fait place à d’autres produits», affirme la présidente de la SAQ , Catherine Dagenais, en entrevue à l’émission «À vos affaires».

La téquila a connu une montée en popularité fulgurante avec une augmentation de ses ventes en litres de 44,4%.

En termes de ventes totales, la SAQ enregistre un résultat net de 1,4 milliard de dollars, qui ont été remis dans leur entièreté au gouvernement du Québec sous forme de dividende.

«Globalement, on est à peu près à 1% de plus en volume, ce qui est une année normale à la SAQ, ceci étant dit, on se compare à une année qui est atypique., commente la présidente. L’année dernière, les restaurateurs et les bars étaient fermés une partie de l’année.»

Mme Dagenais arrive à la fin de son mandat à la présidence de la société d’État, où elle a été témoin de plusieurs changements, dont la vente en ligne qui prend de plus en plus de place.

«On a franchi le cap des 100 ans et si on n’avait pas su se renouveler et changer, on ne pourrait pas être encore là, dit-elle. Pour moi la vente en ligne c’était l’avenir et c’est l’avenir et la pandémie a accéléré ces ventes-là.»

Cela ne veut cependant pas dire que des succursales fermeront de sitôt en raison des ventes sur internet.

«La mission de la SAQ c’est de vendre des vins et des spiritueux partout au Québec et au même prix. Les ventes en succursale, c’est 96% de notre chiffre d’affaires, ajoute-t-elle. Avant de dire qu’on va fermer des succursales, il va falloir que la vente en ligne prenne beaucoup plus de place.»

Voyez l’entrevue complète de Mme Dagenais dans la vidéo ci-dessus