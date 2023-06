Ligue élite canadienne de basketball: la crème du basket professionnel au Canada sera en action à Québec

La Ligue élite canadienne de basketball se rapproche un peu plus de Québec, ce marché qu'elle souhaite conquérir. Les meilleurs joueurs du circuit professionnel s'affronteront au Centre Vidéotron de Québec le 26 août prochain, dans le cadre du premier «Duel de la LECB», ont annoncé le commissaire Mike Morreale et Québecor, jeudi.

Les anciens de la NBA Jalen Harris, qui a déjà porté les couleurs des Raptors, et Treveon Graham, qui a évolué au sein de trois clubs, seront notamment de la partie pour cette confrontation qui mettra aux prises des représentants des associations de l'Est et de l'Ouest.

Les deux équipes seront aussi formées de vedettes du circuit qui évoluent également au sein de l’équipe nationale masculine senior du Canada, d'anciens de la G League, qui est un peu la «Ligue américaine» de la NBA, et d'athlètes qui ont fait leur marque dans les ligues européennes.

«Ce sera un événement très festif, a pointé le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay, jeudi. [...] Ce sont les meilleurs joueurs du circuit. Il y a des anciens de la NBA qui vont être là. Il y a des gens à Québec qui voyagent chaque année dans le but d'aller assister à des rencontres de la NBA ailleurs. Et là, on aura un calibre de jeu exceptionnel à Québec.»

Photo fournie par la LECB

Des discussions «très avancées»

Comme le rapportait récemment Le Journal, Québecor et la LECB discutent depuis plusieurs semaines de la potentielle venue d'une équipe de la ligue à Québec. M. Tremblay ne cache pas que la tenue du match du 26 août est une façon de tester l'engouement réel de la ville pour le basketball professionnel.

«Les discussions sont très avancées, a-t-il réitéré jeudi en point de presse. La ligue a un intérêt pour une expansion, nous avons un intérêt pour faire l'acquisition d'une concession. Maintenant, il reste à voir si l'événement du 26 août va intéresser les gens. Si les gens sont là, qu'ils ont du plaisir et qu'ils aiment le basketball, nous aussi on va être là.»

En mai 2024?

Si ce «test» s'avère concluant, une équipe pourrait s'installer au Centre Vidéotron dès mai 2024, a affirmé M. Tremblay. L'amphithéâtre serait alors configuré en «mode basketball», c'est-à-dire que les coursives supérieures pourraient être cachées de rideaux afin que l'ambiance soit plus intime.

«À Winnipeg [où les Sea Bears jouent au Canada Life Centre, l'amphithéâtre des Jets], ils ont eu 8000 personnes pour leur match inaugural, a soulevé Martin Tremblay. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement ce que nous ferions. Obturer les gradins supérieurs, créer de l'ambiance dans les gradins inférieurs, parce que le basket, c'est un sport qui est beau à voir, mais c'est aussi un événement. C'est le fun d'y être.»

M. Tremblay n'a pas voulu chiffrer le pourcentage de chance qu'une équipe s'installe à Québec. Mike Morreale s'est pour sa part dit «incroyablement confiant».

«Si nous voulons que cela arrive, nos deux groupes feront en sorte que cela arrive, a affirmé M. Morreale. Mais je sais que cet événement est très important [pour Québecor]. [...] C'est potentiellement la dernière étape avant l'annonce de la venue d'une équipe.»

10 équipes au Canada

La Ligue élite canadienne de basketball a vu le jour il y a cinq ans et elle est considérée comme le plus haut niveau de basket au Canada, à l'exception des Raptors de Toronto de la NBA. Elle est présentement implantée dans 10 villes, dont Montréal, Toronto (à Scarborough, précisément), Ottawa, Winnipeg, Edmonton et Calgary.

Les saisons de la LECB se déroulent de mai à août, ce qui n'entrerait pas en conflit avec les rencontres des Remparts advenant la venue d'une concession à Québec, dont le coût de l'acquisition serait «dans les sept chiffres», a dit Martin Tremblay.

«Les étudiants sont en congé [durant l'été]. Ils peuvent venir fêter, voir du basketball, a expliqué M. Tremblay. On trouve que cela complète bien l'offre sportive du Centre Vidéotron. [...] Pendant l'hiver, c'est 100 % Remparts au Centre Vidéotron. Donc, on a une offre de hockey, le sport préféré des Québécois. Et [on pourrait avoir] le basketball, un sport qui est en pleine explosion au Canada, durant l'été.»

▶ Les billets sont offerts en prévente aux abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron depuis jeudi à midi, alors que la mise en vente au grand public débutera ce vendredi à midi sur gestev.com.

Billets abordables et équipes près de la communauté

Le basketball est un sport qui attire principalement un public plus jeune, note le commissaire de la Ligue élite de basketball, Mike Morreale. Ce dernier affirme donc qu'il est important que son circuit offre des billets à un prix «abordable».

«Notre prix d'entrée est d'environ 20$, a-t-il dit jeudi, au sujet des autres équipes de sa ligue qui sont déjà en activités. En moyenne, c'est environ 30 $.»

«Bien sûr, si vous êtes assis à côté du terrain [courtside], le prix est beaucoup plus dispendieux, mais c'est la meilleure place où être», a ajouté M. Morreale en riant.

Le commissaire estime que tout est mis en place pour que les jeunes aient du plaisir. «Ils peuvent venir ici pendant deux heures, et l'on sait que les jeunes de nos jours n'aiment pas être occupés plus longtemps que ça, et il y a de l'action tout le temps, a-t-il mentionné. Il y a des DJ, de la musique, beaucoup d'excitation et le niveau de jeu sur le terrain est incroyable.»

Les joueurs arriveront plus tôt

Martin Tremblay, le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, note pour sa part que la ligue est très près de sa communauté.

Les joueurs qui participeront au «Duel de la LECB» au Centre Vidéotron, le 26 août, arriveront d'ailleurs en ville quelques jours plus tôt, afin de rencontrer les joueurs de basketball de Québec.

«On veut qu'ils aient des discussions avec les gens [de basket] de l'Université Laval, a aussi dit M. Tremblay. On veut que la communauté basketball ait accès aux joueurs, qu'on puisse discuter avec eux, qu'on puisse un peu démocratiser le produit, partager les vedettes pour susciter l'intérêt.»

Un rivalité qui fait rêver

Annie Larouche, vice-présidente aux opérations de l'Alliance, le club de Montréal dans la LECB, dit qu'elle même note un intérêt de la part de Québec pour le circuit. Et bien sûr, une potentielle rivalité Québec-Montréal au basketball la fait rêver.

Mme Larouche pointe que l'Alliance connaît du succès aux guichets depuis son arrivée dans la métropole, l'an dernier. «Notre capacité à l'Auditorium de Verdun est de 3500 personnes, a-t-elle expliqué. On a eu une moyenne d'environ 3000 personnes par match, donc il y a vraiment intérêt.»