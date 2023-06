Les Red Wings s’amélioreront, promet l’un de leurs joueurs

En dépit d’une septième exclusion des séries consécutive, les Red Wings de Detroit ne baissent pas les bras et s’attendent à beaucoup mieux la saison prochaine.

L’été dernier, leur directeur général Steve Yzerman a été très actif en obtenant des atouts ayant fait leurs preuves comme David Perron, Ben Chiarot et Andrew Copp, notamment. Toutefois, les résultats au classement n’ont pas comblé les attentes de l’organisation, les Wings terminant au 12e rang de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey avec une fiche inférieure à ,500.

Yzerman sera-t-il tenté d’effectuer des changements significatifs au sein du personnel en place? Selon Copp, il n’y a pas nécessairement lieu de procéder en ce sens et de tout transformer. Le club vivra des moments plus satisfaisants très bientôt, a-t-il prédit au site detroithockeynow.com.

«Je crois vraiment qu’on s’en va dans la bonne direction. J’aime que le noyau de l’équipe ait été solidifié. Au cours de la campagne, nous avons eu trois signatures importantes de joueurs déjà en place [Dylan Larkin, Olli Maatta et Jake Walman], ce qui nous en donnera un peu plus de ce groupe. Tout le monde est enthousiaste à ce propos. Puis, il s’agira d’ajouter quelques nouveaux visages afin de rafraîchir notre formation et de bénéficier de plus d’attaque.»

En hausse

L’ancien des Jets de Winnipeg et des Rangers de New York, qui a amorcé le dernier calendrier régulier dans de meilleures dispositions qu’en 2022, croit au potentiel des Wings malgré une forte concurrence dans la section Atlantique.

«Je pense que chacun a progressé, possiblement pas autant que nous le souhaitions. Cependant, c’est au plan de l’atmosphère et de la culture d’équipe que nous nous sommes améliorés, a-t-il estimé. Évidemment, il y a eu une croissance sur la glace en termes de points et sur des aspects précis. La prochaine étape est devant nous.»

Opéré à l’abdomen, Copp a manqué tout le camp préparatoire et les matchs hors-concours précédant la saison 2022-2023. Il a récolté 42 points en 82 rencontres, dont neuf buts.