Même les Astros finissent par plier devant les Jays

Les Blue Jays de Toronto traversent toute une séquence de succès, eux qui ont remporté une quatrième série consécutive grâce à une victoire décisive de 3 à 2 sur les Astros de Houston, jeudi soir, au Rogers Centre.

En plus des champions en titre de la Série mondiale, les représentants de la Ville Reine ont remporté leurs affrontements contre les Mets de New York, les Brewers de Milwaukee et les Twins du Minnesota dans les deux dernières semaines.

Le match des Jays a bien mal commencé. En deuxième manche, Alex Bregman a frappé une longue balle en solo et Jake Meyers a fait marquer Kyle Tucker avant d’être retiré sur un double jeu.

En plus de ce retard de 2 à 0, les favoris locaux ont perdu les services de Kevin Kiermaier. Le voltigeur a été heurté par une balle au poignet et a quitté la partie. Les rayons X n’ont toutefois montré aucune trace de fracture, a-t-il été confirmé.

Pour un troisième match de suite, les Blue Jays n’ont réussi que cinq coups sûrs. Tous leurs points sont venus en cinquième manche et ont été produits coup sur coup par Matt Chapman, Alejandro Kirk et Brandon Belt.

Vladimir Guerrero fils a continué d’être invisible au bâton, mais en défense, le Dominicain a montré ses réflexes. En début de huitième manche, le lanceur Erik Swanson a récupéré la balle frappée au sol par Jeremy Pena avant de l’envoyer au premier but à «Vlad junior». Le relais était toutefois beaucoup trop haut, mais Guerrero a plongé pour toucher le coussin avec son gant et retirer le joueur des Astros.

That's a Gold Glover at first base 💪 pic.twitter.com/TbcweIEszg — Toronto Blue Jays (@BlueJays) June 9, 2023

Jose Berrios (6-4) a été désigné le lanceur vainqueur de ce match. En six manches au monticule, il a accordé trois frappes en lieu sûr et deux buts sur balles. Il n’a passé dans la mitaine que deux adversaires, son plus bas total de la saison.

Au classement, les Jays (36-28) continuent de se rapprocher de leurs rivaux de la section Est de la Ligue américaine. Quatrièmes, ils ne sont qu’à une victoire des Yankees de New York (37-27).

Un programme double partagé

Au Yankee Stadium, l’équipe locale n’a d’ailleurs fait qu’une bouchée des White Sox de Chicago en les battant 3 à 0 pendant le deuxième match d’un programme double. Les visiteurs étaient sortis vainqueurs du premier duel par la marque de 6 à 5.

Le ciel new-yorkais s’était dégagé et la qualité de l’air s’était suffisamment améliorée après des jours de smog en raison des incendies au Canada pour que ce match ait lieu. La veille, la rencontre avait dû être annulée.

Le voltigeur Aaron Judge était toujours absent pour les Yankees, lui qui a été placé sur la liste des absents en raison d’une blessure ligamentaire au pouce droit.