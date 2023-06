«On ne va pas abandonner personne»: François Bonnardel promet un plan d’indemnisation dans les prochains jours

En visite à Roberval pour soutenir les milliers de citoyens de Chibougamau évacués, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a promis de livrer un plan d’indemnisation au cours des prochains jours.

Dans sa mise à jour quotidienne, le ministre a assuré que toutes les populations touchées recevront une aide financière. Les coûts associés à cette saison historique sont impossibles à évaluer.

«On ne va pas abandonner personne», a affirmé M. Bonnardel, qui a salué la solidarité des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Stabilité relative

Au total, 137 feux sont en activité ce jeudi en zone intensive au Québec. Le feu le plus préoccupant à Chibougamau n’a pas progressé énormément depuis 24 heures en raison d’une température plus basse et une humidité à la hausse.

Cette stabilité relative pourrait cependant être de courte durée puisqu’on ne prévoit pas de pluie dans les prochains jours avec un mercure à la hausse. Jeudi matin, la liste des municipalités évacuées reste inchangée.

Le ministre a aussi souligné qu’il n’y avait aucun blessé pour l’instant, même parmi les troupes qui combattent les nombreux brasiers.

«Aucune résidence n’a brûlé sur le territoire du Québec. C’est un travail colossal», a-t-il précisé.

Photo Jean-François Racine

Si des chalets, camps de chasse ou de l’équipement a pu s’envoler en fumée, le décompte n’a pas encore été fait.

Des militaires supplémentaires arriveront également à Chapais prochainement.

Environ 800 personnes combattent les incendies au sol partout au Québec et de l’aide du Portugal, de l’Espagne et du Mexique s’ajouteront sous peu. Les États-Unis devraient aussi fournir un coup de main.

Quant aux pilotes qui accumulent les heures de vol, le ministre a mentionné qu’il fallait trouver une solution.

«On regarde tout ça. La majorité des pilotes font environ 100 heures par saison. Ils vont le faire en 30 jours, ce qu’ils ne peuvent pas dépasser selon les règles. Il se pourrait que sur l’ensemble du territoire, deux avions se retrouvent au sol.»

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Toujours incertain

Enfin, les autorités ignorent toujours quand l’avis d’évacuation qui touche Chibougamau pourra être levé.

Même si plusieurs milliers de personnes sont arrivés à Roberval depuis mardi, il ne reste qu’une trentaine de sinistrés au site d’hébergement d’urgence.

Outre le personnel médical, les pompiers et les travailleurs essentiels, quelques irréductibles ont choisi de demeurer à Chibougamau.

«Il en reste encore quelques-uns. S’il le faut, on va les sortir de force, mais on n’est pas là. On est content de voir que ça fonctionne», a expliqué la mairesse Manon Cyr, qui retournait en avion à Chibougamau après sa visite à Roberval.