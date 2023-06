Dossier Matvei Michkov: trop de drapeaux rouges

BUFFALO | On n’a pas une boule de cristal. On ne prédit pas l’avenir. Mais on peut lire entre les lignes. Kent Hughes ne donne pas l’impression qu’il repêchera Matvei Michkov avec le cinquième choix au total.

• À lire aussi - Matvei Michkov absent: un DG adjoint se confie sur la peur des Russes

• À lire aussi: Ryan Leonard, l’espoir que Kent Hughes compare aux frères Tkachuk

Hughes, le directeur général du Canadien de Montréal, a gardé son jeu ouvert lors de sa rencontre avec les journalistes jeudi matin au KeyBank Center, le domicile des Sabres.

Fin stratège, l’homme de 53 ans gardera un certain mystère. Il n’a pas dit qu’il ne toucherait jamais à Michkov. Mais il a souligné plusieurs inquiétudes avec un choix aussi élevé. On percevait dans sa voix et son regard qu’il trouvait le risque trop élevé.

Hughes avait toutefois les yeux pétillants en parlant de Ryan Leonard, un ailier du programme américain des moins de 18 ans qui a marqué 51 buts et qu’il a comparé aux frères Matthew et Brady Tkachuk pour son intensité.

On n’a pas ressenti cet enthousiasme au niveau de Michkov, considéré par plusieurs recruteurs comme le talent le plus brut après Connor Bedard.

«Avec les joueurs de la Russie, il y a l’aspect géopolitique. Il y a des aspects du contrat aussi. Nous devons faire nos devoirs. Nous devons l’évaluer premièrement comme joueur de hockey et le comparer avec les autres gros espoirs. Nous ferons nos devoirs. Mais il y a plusieurs facteurs dans l’équation.»

Des contrats qui ne se brisent pas

Il y a l’aspect géopolitique. La Russie reste en conflit avec l’Ukraine. Hughes n’a pas parlé de cet aspect, mais un DG adjoint de la LNH a rappelé le danger de l’enrôlement et mentionné que certains joueurs russes actuellement dans la LNH redoutent de retourner dans leur propre pays l’été.

Il y a aussi l’aspect contractuel. Michkov a un contrat pour les trois prochaines saisons avec le SKA de Saint-Pétersbourg. L’ailier droit de 5 pi 10 po et 172 lb ne débarquerait donc pas dans la LNH avant la saison 2026-2027.

Photo d’archives, AFP

Hughes pourrait vivre avec cette réalité, celle de l’attendre pour trois saisons. Mais il y a un autre aspect inquiétant. Si certains beaux espoirs de la Russie comme Ivan Miroshnichenko, un choix de premier tour (20e) des Capitals en 2022, et Shakir Mukhamadullin, un choix de premier tour des Devils en 2020 qui a été échangé aux Sharks, ont choisi de quitter la KHL, d’autres prolongent leur séjour.

Les Hurricanes de la Caroline peuvent en témoigner. Ils espéraient l’arrivée du défenseur Aleksander Nikishin, un choix de 3e tour en 2020. Auteur d’une saison de 55 points (11 buts, 44 passes) en 65 matchs à Saint-Pétersbourg, Nikishin a prolongé son entente dans la KHL. Il aura 22 ans au mois d’octobre prochain et il restera encore un minimum de deux autres saisons dans son pays natal.

«Oui (ça peut jouer dans notre tête), a répliqué Hughes. Michkov a un contrat pour trois ans en ce moment. Mais ce n’est pas comme si ce n’était pas permis de resigner en Russie. Il y a d’autres joueurs qui ont été repêchés qui ont signé des prolongations de contrat en Russie.»

«La Russie n’a plus d’entente avec la Fédération internationale de hockey et tu ne peux pas briser un contrat, a-t-il enchaîné. Tu peux donc attendre longtemps pour un joueur.»

Rien en personne

Si on doit soulever un autre drapeau rouge, il y a celui de la fermeture de la Russie au reste du monde pour les raisons qu’on connait.

Hughes n’a pas vu Mitchkov sur une patinoire depuis le Championnat du monde des moins de 18 ans au Texas en 2021.

«Je l’ai vu jouer en personne, mais ça fait des années, a souligné l’ancien agent de joueurs. C’était à Dallas pour les moins de 18 ans, il y a deux ans. Cette saison, je ne l’ai pas vu. Idéalement, nous aimerions le voir en personne, comme les autres espoirs. Les vidéos nous offrent quand même une bonne idée. Et nous avons assez de personnes pour vérifier au niveau de son jeu et son caractère. Nous avons tous des contacts.»

Dans la balance du risque et de la récompense, l’aiguille tourne trop vers le risque dans le cas de Michkov.