Roland-Garros: la numéro 1 et une surprise en finale chez les femmes à Paris

On attendait Iga Swiatek et Aryna Sabalenka en finale, mais on aura droit à un match ultime entre la Polonaise et la surprenante Tchèque Karolina Muchova, à Roland-Garros.

En demi-finale jeudi, Muchova a effectué une remontée spectaculaire au troisième set – elle tirait de l’arrière 5-2 et a fait face à une balle de match – pour venir à bout de la deuxième tête de série en trois manches de 7-6 (5), 6-7 (5) et 7-5. «Être en finale en Grand Chelem, c’était un rêve», a lancé celle qui a dû composer avec plusieurs blessures au cours des dernières années. «Des médecins m’ont dit que peut-être je ne referais plus de sport», a-t-elle ajouté, émotive, après un effort de 3 h 13 min.

Pour la Bélarussienne, elle ne doit pas être triste de quitter Paris, où elle a dû répondre à plusieurs questions sur la guerre en Ukraine, passant deux fois son tour devant les journalistes. Muchova, 26 ans, est toujours consciente qu’elle devra jouer «le match parfait» face à Swiatek. La numéro un mondiale n’a concédé aucune manche depuis le début du tournoi, étant même parfaite au troisième tour face à la Chinoise Xinyu Wang, 80e, 6-0 et 6-0. Pour obtenir son billet en finale, celle qui a fêté ses 22 ans durant la quinzaine parisienne a vaincu la Brésilienne Beatriz Haddad, 6-2 et 7-6 (7). La 14e favorite a bien tenté de se battre, mais c’était trop peu, trop tard.

De la technologie pour les fauteuils roulants

Depuis le début du tournoi, le couloir extérieur entre les courts Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen était plat et souvent bondé de monde. Quelle surprise de voir depuis mardi un trou entre les deux terrains. Bon, ce trou est sécuritaire et c’est en fait une rampe amovible pour donner accès aux athlètes en mobilité réduite au Suzanne-Lenglen, aux courts annexes et aux vestiaires. En passant, l’Ontarien de 33 ans Robert Shaw s’est incliné au premier tour dans la catégorie quad masculin face au favori néerlandais, Niels Vink, 6-1 et 6-1.

Macarons, champagne et trompe-l’œil

Pendant que Leylah Annie Fernandez cherchait des croissants et que Denis Shapovalov ne dit pas non à une collation glacée lorsqu’il se promène dans les rues de Paris avec sa copine, la représentante du Journal a testé les macarons vendus à 2,80 euros (4$) ainsi qu’une coupe de champagne rosé Moët & Chandon à 19 euros (27$). Ce n’est pas donné, mais ce sont deux classiques à ne pas manquer à Roland-Garros! Et puis, les pâtisseries autour du stade profitent de l’événement pour être créatives, comme un succulent trompe-l’œil au citron en forme de balle de tennis à 6,50 euros (9$).