Tom Holland prend une année sabbatique après la série «The Crowded Room»

Tom Holland va prendre un an de vacances après la série « éprouvante » The Crowded Room.

Lors d'une interview accordée à Extra, la star de Spider-Man: No Way Home a révélé qu'il avait trouvé la production du projet si difficile qu'il avait décidé de prendre une année sabbatique.

« C'était une période compliquée, c'est certain », a-t-il déclaré au média. « Nous explorions certaines émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. Et en plus de cela, le fait d'être producteur, de gérer les problèmes quotidiens qui se posent sur un plateau de tournage, a ajouté un niveau de pression supplémentaire. »

Tout en soulignant qu'il connaît bien « le travail acharné » et qu'il a « vraiment apprécié » son expérience sur The Crowded Room, l'acteur a confié avoir été « brisé » par la série.

« À un moment, j'ai eu besoin d'une pause et j'ai disparu, je suis allé au Mexique pendant une semaine, j'ai passé du temps sur une plage et j'ai fait profil bas », a-t-il poursuivi. « Je prends maintenant une année sabbatique, et c'est le résultat de cette période éprouvante. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que notre dur labeur n'a pas été vain. »

La série suit un homme impliqué dans une fusillade à New York en 1979. Tom Holland y incarne Danny Sullivan, un personnage inspiré du « violeur du campus » Billy Milligan.

Les trois premiers épisodes seront diffusés sur Apple TV+ le 9 juin, suivis d'un nouvel épisode tous les vendredis jusqu'au 28 juillet.