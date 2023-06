Un Australien condamné à 9 ans de prison pour avoir poussé un Américain gai d’une falaise

Scott White avait admis avoir frappé Scott Johnson, le faisant tomber d’une falaise en 1988 à Sydney, en Australie.

M. White, âgé de 52 ans aujourd’hui, avait plaidé coupable en 2022, soit 27 ans après le meurtre et avait reçu une peine de plus de 12 ans de prison. Il a ensuite changé d’avis et fait annuler la condamnation pour meurtre en appel, a rapporté CBS News.

Il a été contraint à un accord de plaidoyer après que la police a intercepté un appel téléphonique de la prison entre White et une nièce en octobre de l'année dernière au cours duquel il a avoué avoir frappé sa victime au sommet d'une falaise.

Puisqu’il a déjà purgé une partie de sa peine, White pourrait obtenir une liberté sur parole en 2026.

Steve Johnson, le frère de la victime, avait offert 1 million $ AU (895 000 $ CA) de récompense en 2020 contre toute information concernant Scott Johnson.

En décembre 1988, la victime et l’accusé s’étaient rencontrés dans un bar avant d’aller se promener dans le secteur de North Head, réputé à l’époque pour rassembler des membres de la communauté gaie.

White, qui avait 18 ans à l’époque, avait frappé Johnson après une dispute, et ce dernier avait fait une chute fatale de la falaise,

La mort avait d’abord été attribuée à un suicide, mais l’enquête policière avait finalement conclu à un crime homophobe en 2012. Finalement, la justice avait annoncé qu’il n’y avait pas assez de preuves pour affirmer que l’attaque avait été motivée par l’orientation sexuelle de la victime.