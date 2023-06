Royaume-Uni: un nourrisson perd la vie de cause «incertaine» deux mois après sa mère

Un nourrisson de deux mois qui était né prématuré après qu’un caillot sanguin ait coûté la vie à sa mère est décédé en pleine nuit de cause toujours «incertaine», même s’il pourrait s’être étouffé dans son sommeil aux côtés de son père, a révélé une enquête mercredi.

«Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'exclure complètement l'obstruction aérienne accidentelle comme ayant contribué à la mort de Dexter. Mais en tant que telle, la cause du décès reste incertaine», a résumé mercredi le Dr William Simmons, à l'ancien hôtel de ville de Blackburn, au Royaume-Uni, selon ce qu’a rapporté le média local Lancs News.

Près d’un an après le drame, la cause du décès du petit Dexter Khan-Barnes n’a toujours pas été identifiée, lui qui a perdu la vie en pleine nuit, dans le lit qu’il partageait avec son frère et son père, a rapporté le média anglais.

Cette nuit-là, le père endeuillé avait apporté deux bouteilles près du lit, comme la nuit précédente, pour nourrir le bébé quand il se réveillerait en pleine nuit. C’est en se réveillant vers 5 h 30, surpris de ne pas avoir entendu le bébé réclamer le biberon, qu’il aurait constaté que les bras du bébé étaient flasques et ses yeux, décolorés, a décrit le média local.

Aucune trace de blessure ou de maladie n’a été répertoriée lors de l’enquête.

Laura Barnes, qui avait toujours voulu devenir maman, avait été privée de la chance de rencontrer son fils en raison d’un caillot de sang qui lui a fait perdre la vie après avoir réussi à mettre au moment le petit par césarienne, a relaté sa mère Jennifer Barnes.