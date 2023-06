Une autre société d'État fédérale épinglée pour des communications en anglais seulement

Une autre société d’État fédérale reçoit un blâme du Commissaire aux langues officielles après une série de plaintes portant notamment sur du contenu en anglais seulement sur son site web et ses réseaux sociaux.

L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), qui s’occupe notamment du contrôle des passagers aux aéroports, a publié du contenu qui «n’était pas toujours offert dans les deux langues officielles ou de qualité égale en français et en anglais», a affirmé le commissaire dans un récent rapport d’enquête.

C’était notamment le cas de l’application officielle de l’ACSTA dans l’Apple Store, affublée uniquement de son nom anglais - la Canadian Air Transport Security Authority (CATSA).

D’autre part, l’ACSTA avait affiché en 2021 des offres d’emploi en anglais seulement sur son compte LinkedIn, plateforme de réseautage professionnel par excellence.

Par ailleurs, le commissaire a trouvé que la page d’accueil de la société d’État menait automatiquement vers la page web en anglais. En sélectionnant la version française, les internautes étaient dirigés vers une page d’erreur. Le problème a été corrigé depuis, a assuré l’ACSTA.

Un total de sept plaintes formulées auprès du commissaire par différents plaignants entre le 29 décembre 2020 et le 25 février 2021 étaient fondées.

Le commissaire Théberge a sommé l’organisation fédérale «d’élaborer et de mettre en place des mesures pour garantir que toutes les communications publiées sur ses plateformes de médias numériques, y compris son site Web et ses comptes de médias sociaux, sont diffusées simultanément dans les deux langues officielles et sont de qualité égale en français et en anglais».