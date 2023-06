MARTIN, Muguette "Mimi"



À Joliette, le 3 juin 2023, est décédée Mme Muguette "Mimi" Martin, épouse de M. Régent Martin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Marina), Ginette (Mehdi), Pierre (Suzanne) et Stéphane (Nathalie), ses petits-enfants Marie-Lyne, Souad, Marie-Ève, Karim, Hicham, Joannie et Frédéric, ses arrière-petits-enfants Emy, Alexis, Sofia et Zayn ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le dimanche 11 juin 2023, de 13h à 16h auLAVALTRIE, QC J5T 1M4450-586-1116 wwww.guilbault.infoAu lieu de fleurs, vous pouvez offrir un don à la Fondation québécoise du cancer.