PAGÉ, Ronald



Au CHUM de Montréal, le 25 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé Ronald Pagé fils de feu Roger Pagé et de feu Germaine Forgues et frère de feu Roger Pagé Jr.Il laisse dans le deuil sa grande amie Alice Laurin, son frère André (feu Thérèse Vincent), ses soeurs Lise (Castin Caron), Madeleine (Robert Parisé), Loulou (Martin Zappala), Gisèle (Gérard Jourdain) ainsi que ses 10 neveux et nièces et de nombreux parents et amis(es).La famille recevra vos condoléances en la salle St-Joseph le samedi 17 juin 2023 de 9h à 14h, l'inhumation aura lieu à 11h au cimetière St-Laurent.805 avenue Ste-CroixTél.: 514 747-7844 / 514-747-7311Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM de Montréal.