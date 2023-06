6 projets stratégiques et créatifs se démarquent : découvrez les lauréats du concours Idéa 2023

C’est le 8 juin dernier que s’est tenue la 4e édition de la remise de prix du concours Idéa, qui récompense le meilleur de la communication stratégique et créative au Québec.

Organisé par l’Association des agences de communication créative (A2C), en collaboration avec la Société des designers graphiques du Québec (SDGQ), l’événement a souligné la création de valeur, l’ingéniosité et l’innovation de projets ayant eu un impact économique fort et qui ont été conçus par des talents d’ici.

Cette année, la cérémonie s’est déroulée pour la toute première fois à 100 % en présentiel, au New City Gas, à Montréal. C’est Mathieu Bouillon, auteur, chroniqueur et concepteur, qui en a assuré l’animation. Découvrez les six Grands Prix du concours Idéa 2023 !

RÉSULTATS D’AFFAIRES ET STRATÉGIE

Redonner du jus à la marque iconique d’ici, par LG2 pour Lassonde – Oasis

Repositionner une marque comme Oasis, qui se bat contre les géants américains, n’est pas une mince affaire. Pour rebâtir la confiance des Canadiens envers le producteur de jus, LG2 a axé la nouvelle campagne vers le plaisir, en positionnant chaque gamme de produits dans un moment de consommation différent.

La campagne colorée « Trouve ton Oasis », qui s’insère parfaitement dans les situations de la vie quotidienne, est venue compléter le déploiement de cette stratégie ingénieuse en livrant des résultats d’affaires impressionnants.

« Un succès de revitalisation de marque complexe, où la cohérence stratégique a été une constante et où les objectifs ont trouvé leurs résultats. Un cas qui inspire! », salue Mélanie Miron, présidente du jury Résultat d'affaires et stratégie et directrice générale, marque, Québec chez BMO Groupe financier.



CRÉDITS :

AGENCE DE CRÉATION : LG2 CLIENT : Lassonde – Oasis MAISON DE PRODUCTION : L'Éloi MAISONS DE POST-PRODUCTION : Les Enfants, Visual Box MAISON DE PRODUCTION MULTIMÉDIA : Muxmo STUDIO DE SON : Circonflex AGENCE MÉDIA : Touché! SET DESIGN & STOP MOTION : Caravane CHEF DE CRÉATION : Marc Fortin, Luc Du Sault VICE-PRÉSIDENCE CRÉATION : Nicolas Baldovini, Marilou Aubin VICE-PRÉSIDENCE STRATÉGIE : Sophie-Annick Vallée VICE-PRÉSIDENCE SERVICE-CONSEIL : Marie-Christine Cayer DIRECTION DE CRÉATION EXÉCUTIVE : David Kessous, François Sauvé DIRECTION DE CRÉATION : Elise Cropsal, Frédéric Tremblay, Marie-Pier Gilbert, Martina Djogo STRATÉGIE : Marc-André Fafard, Arthur Rollet CONCEPTION-RÉDACTION : Philippe Coulombe, Geneviève Jetté DIRECTION ARTISTIQUE : Philippe Leduc, Joannie Rosa DESIGN : Pascale Ali-Crête, Jean-Michel Tardif SERVICE-CONSEIL : Léa Cardineau, Marie-Christine Cayer, Constance Delille, Catherine Demers Rivard, Adèle Forge, Marion Haimon, Gabrielle Larocque, Nataly Lemyre, Ingrid Roussel MAQUETTE : Marie-Pier Daigle PRODUCTION D’AGENCE : Isabelle Thouin, Marie-Hélène Harvey, Louis Dorval CHARGE DE PROJET, PRODUCTION : Marie-Elisabeth Fouquet, Emmanuelle Gauthier Laquerre, Claudine Lambert et Mélanie Thérien INFOGRAPHIE : Martin Brisebois, Julie Hotte, Manon Rémillard, Laurent Trudel MOTION : Alex Fillion INTÉGRATION NUMÉRIQUE Mathieu Schetagne CLIENTS : Claire Bara, Eveline Cournoyer, Dany Degrace, Marion Desnoyers, Marlène Hins, Monica Kelly, Marie-Pier Martineau RÉALISATION : Ivan Grbovic DIRECTION PHOTO : Kristof Brandl PRODUCTION : Stéphanie Beaudin, Johanne Richer (pigiste) PHOTOGRAPHIE : LM Chabot, Luc Robitaille (pigiste)

CRÉATION PUBLICITAIRE

Ketchup AI, par Rethink pour Ketchup - Kraft Heinz

Grâce au générateur d’images DALL-E 2, l’équipe de Rethink a demandé à la plateforme d’intelligence artificielle de créer des images de ketchup en tout genre : de manière impressionniste, dans l’espace, à l’image de Basquiat... Résultat? Toujours la même constante, soit les éléments distinctifs de la bouteille de ketchup Heinz, dont son rouge irremplaçable.

En utilisant une technologie des plus actuelles, la campagne a su démontrer le pouvoir d’une image de marque forte comme celle de Heinz, à travers plusieurs exécutions (en imprimé, en numérique et en affichage) déployées dans de nombreuses grandes villes du monde.

« Si on avait à cristalliser 2023 en une publicité, ce serait probablement celle-ci, et c’est une énorme fierté que l’idée provienne d’ici », confie Sylvain Dufresne, président du jury Création publicitaire et vice-président, chef de la création chez FCB Montréal.

CRÉDITS :

AGENCE : Rethink CLIENT : Ketchup - Kraft Heinz AGENCES MÉDIA : Carat, P57 RELATIONS PUBLIQUES : Middle Child, Zeno STUDIO DE SON : Circonflex CHEF DE LA CRÉATION : Aaron Starkman, Mike Dubrick CHEF DE LA STRATÉGIE : Sean McDonald DIRECTION CRÉATION : Xavier Blais, Zachary Bautista DIRECTION DE CRÉATION ASSOCIÉE : Geoff Baillie CONCEPTION-RÉDACTION : Geoff Baillie, Xavier Blais, Aman Soin DIRECTION ARTISTIQUE : Zachary Bautista DESIGN D’INTERACTION : Alex Fleming STRATÉGIE : Julian Morgan PRODUCTION : Alex Butt, Steph Walker-Wells, Katia Dupuy, Keegan Shay POST-PRODUCTION : Megan O'Connor, Shannon Ing, Emma Rozenblum PRODUCTION NUMÉRIQUE : Sheldon Sam RELECTURE : Marie-Hélène Lessard PRODUCTION IMPRIMÉE : AJ Merrick, Katia Dupuy STUDIO : Brad Kumar, Cadu Rocha SUPERVISION SERVICE-CONSEIL : Jamie Sutherland DIRECTION DE COMPTE : David Greisman, Catherine Blouin-Mainville SERVICE-CONSEIL : Ashlynn Labinaz MONTAGE : Tyler Erdelac, Anna Vershinina, Ignacio Florez, Étienne Bergeron PHOTOGRAPHIE : Emma Laberge VIDÉO VFX : Dustin Gamble, Jean-Nicolas Duval CLIENT : Megan Lang

DESIGN

Affiches 2022-2023, par Principal pour le Théâtre Prospero

La campagne d’affichage 2022-2023 du Théâtre Prospero avait pour but de marquer l’arrivée de sa nouvelle codirection, tout en transmettant l’approche signature du lieu de diffusion, toujours audacieux, avant-gardiste et surprenant.

Ainsi, la campagne développée par Principal a misé sur des portraits de comédiens et comédiennes altérés physiquement (découpure, dépôt de matières de toutes sortes, etc.), puis photographiés une deuxième fois, afin de donner naissance à des images conceptuelles en phase avec la programmation du théâtre. Ces exécutions à la fois complexes et intimistes ont envoûté les membres du jury Design, en raison du niveau de leur recherche et de leur profondeur.

« C’est un projet qui fait preuve d’audace et qui se démarque par son exécution, notamment par sa maîtrise typographique. Je considère qu’il positionne la scène du design graphique québécoise comme une industrie inspirante, ici et à l’international », souligne Léo Breton-Allaire, président du jury Design et associé et directeur de création chez Caserne.

CRÉDITS :

STUDIO DE DESIGN : Principal CLIENT : Théâtre Prospero DIRECTION DE CRÉATION : Bryan-K. Lamonde DIRECTION ARTISTIQUE : Julien Hébert DESIGN : Julien Hébert CHEF DE PROJET : Justine Crépeau-Viau DIRECTION DE COMPTE : Mathieu Cournoyer PHOTOGRAPHIE : Mélissa Gamache DIRECTION ARTISTIQUE ET CODIRECTION GÉNÉRALE : Philippe Cyr DIRECTION DES COMMUNICATIONS : Hubert Larose St-Jacques CODIRECTION GÉNÉRALE : Vincent de Repentigny

MÉDIA

Uncharted Playgrounds, par Touché ! pour Bombardier Produits récréatifs (BRP)

BRP offre des véhicules tout-terrain pour les amateurs de sensations fortes. Son plus grand défi? L’Amérique du Nord manque de pistes accessibles, ce qui limite les possibilités d'utiliser ses véhicules.

Pour remédier à la situation, la campagne de Touché!, Uncharted Playgrounds, a permis de créer un système de réservation en ligne qui connecte les conducteurs aux propriétaires de terrains praticables partout sur le territoire. L'agence a mis en place des campagnes SEM et sociales géociblées aux quatre coins de l'Amérique du Nord, utilisé des filtres géographiques pour cibler les conducteurs situés à moins de trois heures de route de certains terrains et utilisé du contenu vidéo comme tactique de sensibilisation.

« Ce projet est resté dans la tête des membres du jury tout au long des délibérations, revenant constamment dans les discussions pour la pérennité de son concept, l’alignement parfait avec le besoin d’affaires et la justesse de l’exécution média », précise Alexandre Simard, président du jury Média et vice-président, activation numérique, d’Omnicom Media Group.

CRÉDITS :

CLIENT : Bombardier Produits récréatifs (BRP) AGENCE MÉDIA : Touché!

PRODUITS ET EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES

Le Journal de Louise, par Cossette pour Relief

Afin de faire connaître l’organisme Relief, qui offre des ressources et outils en santé mentale, Cossette a créé Le Journal de Louise, une plateforme en ligne où l'on peut lire l’histoire fictive d’une femme qui raconte les hauts et les bas de son quotidien.

En mêlant storytelling, illustration et design à une figure à laquelle le public peut facilement s’identifier, la plateforme Web a touché des milliers de personnes vivant avec un trouble de santé mentale au Québec. Cette expérience numérique empathique et crédible leur permet de mettre des mots sur ce qu’elles ressentent, en plus d'être référées vers les bonnes ressources en santé mentale.

« C’est une exécution impeccable, une pièce génératrice d'émotions, qui a de l’impact et qui rend la technologie invisible tout en atteignant l’objectif du client », soulève Maxime St-Pierre, président du jury Produits et expériences numériques et directeur général, médias numériques chez Radio-Canada.

CRÉDITS :

AGENCE : Cossette CLIENT : Relief VICE-PRÉSIDENCE PRINCIPALE, DIRECTION DE CRÉATION : Anne-Claude Chénier VICE-PRÉSIDENCE DESIGN : Richard Bélanger VICE-PRÉSIDENCE PRINCIPALE, STRATÉGIE : Michel-Alex. Lessard DIRECTION DE CRÉATION ADJOINTE : Frédéric Lord DIRECTION ARTISTIQUE : Marlène Dulude ILLUSTRATION : Ève Chenette, Marianne De l'Isle STRATÉGIE : Jean-Xavier Wilhelmy, Morgane Loffroy, Louis-Philippe Mathieu, Gabrielle Cyr DIRECTION DE COMPTE : Benoît Laurin GESTION DE PROJET : Éric Deslauriers CONCEPTION : Charles Saliba-Couture RÉDACTION : Charles Saliba-Couture TRADUCTION : Catherine Trollope, Marsha Roc-Malychenkova DESIGN GRAPHIQUE ET ILLUSTRATION : Kevin Fouillet DÉVELOPPEMENT WEB : Simon Barrette RELATIONS PRESSE ET COMMUNICATION : Sylvie Letendre, Geneviève Guérard CLIENTS : Alexandra Guérin, Annie Beaudin, Josée St-Amand, Sylvie Elsig ZOOTHÉRAPIE : Billy (le plus beau Golden Retriever du Québec)

CRAFT/PRODUCTION

Vous, par GORDITOS et LG2 pour la Société de sauvetage du Québec

La maison de production GORDITOS et l’agence LG2, accompagnées du réalisateur Raphaël Ouellet, ont combiné leurs forces pour créer la campagne estivale 2022 de la Société de sauvetage du Québec visant à faire la prévention des noyades.

À l’aide d’une approche sobre, mais hautement efficace et percutante, le film publicitaire de 30 secondes transmet un message fort aux jeunes : « Sur l’eau, le plus grand danger... c’est vous », les invitant à réfléchir à leur part de responsabilité individuelle.

« Cette pièce a grandement touché le jury par sa grande maîtrise, de même que par le travail et la sensibilité de tous les artisans impliqués », mentionne Geneviève Cabana-Proulx, présidente du jury Craft/Production et présidente et productrice exécutive chez SOMA.

CRÉDITS :

MAISON DE PRODUCTION : GORDITOS MAISON DE POST-PRODUCTION : SHED STUDIO DE SON : Circonflex AGENCE : LG2 CLIENT : Société de sauvetage du Québec RÉALISATION / DIRECTION PHOTO : Raphaël Ouellet PRODUCTION : Adam-Gabriel Belley-Côté COORDINATION / STYLISME : Michelle Tremblay DIRECTION ARTISTQIUE : Éric Sénécal MONTAGE : Olivier Binette DESIGN SONORE ET MIXAGE : Pierre-Hugues Rondeau DIRECTION DE CRÉATION : Geneviève Langlois DIRECTION ARTISTIQUE : Colin Beaudin CONCEPTION-RÉDACTION : Olivier Giguère PRODUCTION : Lina Piché DIRECTION GÉNÉRALE : Raynald Hawkins RESPONSABLE – COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES : Anne-Marie Francoeur RESPONSABLE – MARKETING ET ÉVÉNEMENTS : Cynthia Collerette

Pour en apprendre davantage sur les lauréats 2023 et pour vous inspirer de la crème de la crème issue de 2022, rendez-vous sur le site Web du concours Idéa 2023.