FRÉCHETTE

Frère Jean-Claude, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À Montréal, le 29 mai 2023, est décédé frère Jean-Claude Fréchette à l'âge de 83 ans. Il est né le 1er octobre 1939 à Sainte-Anne de Danville en Estrie, fils de Lauréat Fréchette et Marie-Rose Plourde.Il entre au noviciat le 16 août 1958 et fait sa profession religieuse le 1er septembre 1962. Il est responsable de l'entretien du noviciat de Sainte-Geneviève tout en suivant des études pour adultes et une formation en charpenterie.En octobre 1968, il se rend au Collège Notre-Dame en Haïti. Il retrouve son oncle, le frère Simon Jutras, qui l'a introduit à la communauté de Sainte-Croix et qui l'initie au pays. Il apprend le créole pendant deux mois, puis est assigné à la paroisse de Ravine-Trompette.Ce fut le début d'une longue aventure en Haïti où il a servi l'Église surtout par du travail manuel, notamment en électricité et en mécanique. Homme plein de douceur, il était aussi à l'écoute des autres, savait les comprendre et faire communion avec eux.Quand l'Église d'Haïti a voulu développer les "Ti-l'Église", les communautés de base, le frère Jean-Claude était prêt à y participer. Son but était de vivre l'Évangile avec les membres de ces communautés dans les conditions difficiles de la réalité haïtienne.Il revient définitivement au Québec en 2016. Souffrant, la vue défaillante qui l'éloigne du travail manuel, il réside à la Maison Basile-Moreau, tout en gardant un contact virtuel avec Haïti.Il laisse dans le deuil ses confrères de Sainte-Croix, sa famille et ses amis proches.La messe de funérailles sera célébrée à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal le lundi 12 juin 2023 à 10 heures.