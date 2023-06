7 bars à cocktails où emmener votre date cet été

Que l’on s’y installe subtilement ou avec panache, en début sinon en fin de soirée, en solo ou entre amis ; siroter un cocktail accompagné d’une bouchée dans l’un de ces bars à cocktails est la garantie d’une soirée réussie. Ces lieux tenus par des passionnés de l’art de la mixologie sont devenus, avec le temps, des vrais repères d’amateurs à la recherche de découvertes et d’émotions gustatives nouvelles, voire parfois multisensorielles.

Voici des bars à cocktails à découvrir cet été !

Rouge Gorge

Le Rouge Gorge est certainement le bar à vins et à cocktails le plus convoité de l’avenue du Mont-Royal. En été, dès l’ouverture à 15 h, les gens se baladant sur l’avenue piétonnière affluent sur la terrasse, à la recherche d’un petit rafraîchissement. Le programme cocktails, chapeauté par le passionné et talentueux Manu Ruiz, vous amènera à découvrir une parcelle de l’univers de la mixologie, où audace et originalité – parfois avec une touche d’excentricité – vous feront en demander plus. Si on souhaite oublier la notion du temps et entrer dans un univers sexy et intime, il ne suffit que de descendre les escaliers...

rougegorge.ca

1234 avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Bar Baby Farwest

Il y a d’abord le Bar Baby, un endroit conçu sous le signe de la créativité, où les nombreux éléments du décor s’entrelacent en créant un univers artistique avant-gardiste. Tapis, sofa, meubles, objets insolites et livres nous donnent l’impression de s’être invité dans un appartement de collectionneur inusité. Puis, à l’intérieur du Baby se trouve le Farwest, un second bar au concept unique pouvant accueillir 12 personnes, afin de vivre une « expérience cocktail » multisensorielle ; une déclinaison de trois cocktails avec bouchées en accord, sous un thème approfondi et présenté sous différentes formes. Cette expérience est sur réservation seulement.

babyfarwest.com

3002 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal

Bar Bisou Bisou

Si bien que l’on est dans le Vieux-Montréal, l’équipe du Bisou Bisou souhaite nous faire goûter à la méditerranée, un cocktail ou un apéritif à la fois. Ce bar se spécialise notamment en cocktails avec une faible teneur en alcool, puis ravira également les amoureux d’apéritifs avec une chouette sélection de vermouth, de xérès et de liqueurs amères. On casse la croûte avec une belle variété de conserves, agrémentant ainsi un plateau de fromages et charcuteries : de quoi bien commencer une soirée.

barbisoubisou.com

416 rue Saint-Vincent, Montréal

Jjacques

Bar à cocktails, bar à huîtres, ou pourrais-je même dire bar à fruits de mer... Le jjacques, ouvert en 2019 par des enthousiastes du monde de la mixologie, a vraiment amené un vent de fraîcheur sur la ville de Québec – plus particulièrement sur la rue Saint-Joseph. Si l’équipe souhaitait ouvrir en plein cœur du quartier Saint-Roch, il faut quitter un instant l’effervescence de la rue Saint-Joseph pour rentrer en toute discrétion dans ce bar particulièrement mystérieux. Conteneurs, graffitis, chaussée abîmée... Une porte paraphée « JJ », une sonnette. Accueilli en grand, c’est en traversant un à un les rideaux que l’endroit s’exhibe. C’est intime, c’est chic, c’est sexy. On pourrait être à New York, à Barcelone, à Paris... Plateau de fruits de mer à 1 h du matin, des huîtres en plein milieu de la nuit, des cocktails qui nous font oublier le temps : bienvenue au jjacques.

jjacques.ca

341 rue Notre-Dame-des-Anges, Québec

Chez Tao !

On s’y rend sans réservation, à toute heure du soir, pour descendre des cocktails exotiques d’une fraîcheur particulièrement appréciable contrastant avec les plats relevés inspirés de la cuisine de l’Asie du Sud-Est. La carte est classifiée en 6 profils (frais, tropical, puissant, amer, fumé & épicé, shooters), facilitant ainsi le choix selon notre soif. Il faut noter l’omniprésence de rhum à travers les créations, décliné autant de manière plus traditionnelle qu’inédite. Nems aux crevettes, salade de papaye et bao (petits pains vapeur) d’un côté, Koh Tao (rhum agricole, cachaça, lime, ananas & gingembre) de l’autre : que le voyage d’une soirée commence !

cheztao.ca

104 rue Saint-Vallier Ouest, Québec

La Plage

À l’opposé des bars à cocktails qui semblent devoir être discrets, mystérieux, à ambiances tamisées, La Plage est exactement comme elle devrait être : étincelante, relaxante, rayonnante. À boire, la mixologue Fanny Gauthier assure que le voyage en bord de mer se poursuive jusque dans nos papilles, avec des saveurs qui rappellent Cozumel, Saint-Barth, Copacabana, la Corse, Mykonos... Jusqu’à Venice. Tout comme sa bonne humeur contagieuse, ses créations ont de quoi ensoleiller votre journée.

ledistrictgourmet.ca/restaurants/la-plage-menu

990 rte de l’Église, Québec

Le Rachel

Le Rachel n’est peut-être pas un bar à cocktails en soi, mais on y boit de sérieuses bonnes créations. La petite équipe en mixologie a toujours été très active en proposant en tout temps pas moins d’une quinzaine de choix, où la juste exécution des classiques donne envie de sortir de notre zone de confort. Prenons le « Feu de camp » par exemple, en jouant sur le côté fumé de l’eau-de-vie Mezcal, l’amertume herbacée du vin apéritif quinquina, puis balancé avec du sirop d’érable, qui nous transporte au bord d’un feu de camp. On s’y déplace pour les cocktails, et on reste pour la nourriture de type « bistronomie », valsant au rythme des saisons et des ingrédients du marché... Ou vice-versa !

lerachel.com

235 rue Hériot, local 220, Drummondville

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.