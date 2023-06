MARCHADIER, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Marchadier, survenu le mardi 6 juin 2023, à St-Lambert.Époux de feu Jasseline Fréchette, il laisse dans le deuil son fils Miles, sa fille Dawn (Gene) ainsi que Monique, Marie-Francoise, David-Georges, Virginie, Arnaud et plusieurs autres membres de famille et chers amis.Gérard était surtout une personne d'énorme enthousiasme pour la vie et avait une abondance de curiosité. Tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touché par sa générosité. Ses qualités se sont également étendues à sa vie professionnelle de Maître d'Hôtel, dans laquelle il a reçu de nombreuses reconnaissances.La famille recevra les condoléances ce lundi 12 juin de 17 h à 19h à la :DU GRAND MONTRÉAL635 BOULEVARD CURÉ POIRIER OLONGUEUIL