TISCIA, Raphaelle A.



À Saint-Hyacinthe, est décédé suite à une longue maladie, monsieur Raphaelle A. Tiscia, époux bien-aimé de Victoire Vincent.Prédécédé par sa famille d'Italie, il laisse, outre son épouse et ses deux enfants, ses fils et ses filles, leurs conjoints(es).Le coeur très lourd, il a quitté ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'il aimait tant, leur laissant ses dernières pensées.Le jeudi 15 juin à 12h30, selon son désir, une rencontre familiale privée aura lieu en :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OLONGUEUILSuivront à 14h en la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, rue Saint-Charles, les funérailles présidées par le Révérend Père Yvon Laroche.Vos dons à la Fondation de l'AVC ou du Parkinson seraient appréciés.