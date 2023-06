Accident sur un chantier à Calgary: un homme meurt enterré dans une tranchée

Un travailleur de la construction a perdu la vie jeudi à Calgary, en Alberta, après s’être retrouvé enterrer dans une tranchée lorsque les parois de cette dernière se sont effondrées.

L’accident s’est produit aux alentours de 10h45 sur un chantier situé dans le secteur de Charleswood, au nord de la ville. L’homme de 27 ans réparait les égouts le long d’une ruelle lorsqu’un des côtés de la tranchée est tombé, selon ce qu’a apporté Global News.

«Un mur entier en pente depuis une arrière-cour s'est effondré sur lui [ainsi qu’]une grande quantité de terre. Malheureusement, généralement pour ce genre de situations, ce n'est pas un résultat positif», a indiqué Carol Henke, porte-parole du service d’incendie de Calgary, au «Calgary Herald».

Le corps de l’homme a finalement été retrouvé aux alentours de 20h et son décès a été confirmé.

Une enquête a été ouverte par le Occupational Health and Safety (OHS) – l’équivalent de la CNESST en Alberta – afin de comprendre les causes et circonstances qui ont mené au décès de ce travailleur.