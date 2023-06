Accord dans le golf professionnel: «Je serais plus inquiet si j’étais avec LIV Golf» – Justin Rose

TORONTO – «Je suis heureux du côté où je me trouve, celui du circuit de la PGA. Je serais plus inquiet si je me trouvais du côté de LIV Golf.»

Ces paroles sont celles du vétéran golfeur Justin Rose après une réflexion de plus de 48 heures. Avant de s’exprimer sur l’accord entre le circuit de la PGA et Fonds public d’investissement (PIF) qui finance entièrement LIV Golf, le Britannique a pris le temps d’avaler la nouvelle inattendue de mardi matin, à l’aube de l’Omnium canadien.

La secousse sismique avait littéralement surpris l’univers de la petite balle blanche et le monde du sport. Et que dira des images du réseau CNBC où l’on pouvait voir les deux grand patron, Jay Monahan et Yasir Al-Rumayyan, sourirent côte à côte en entrevue à la télévision américaine? Un mirage... Non, c’était la réalité.

Le magazine spécialisé Sports Illustrated a révélé les dessous de cette surprenante entente conclue au bout d’une année de féroce bataille, tant sur les allées que devant les tribunaux.

Ligne à l’eau

Cherchant à connaître ses intentions et ses objectifs, c’est le vice-président du PGA Tour, Jimmy Dunne, qui a tendu la première main au gouverneur du PIF à la mi-avril, une semaine après le Tournoi des Maîtres à Augusta. Les deux hommes ont convenu d’une rencontre en Angleterre une dizaine de jours plus tard.

Un souper, un cigare et une ronde de golf plus tard, la table était mise pour une seconde rencontre. Cette fois, avec le commissaire Jay Monahan et son chef de la direction, Ed Herlihy, en plus du patron du circuit européen, Keith Pelley. Celle-ci s’est tenue secrètement en Italie, à la mi-mai.

Les deux parties ont convenu d’enterrer la hache de guerre, mettre fin aux débats juridiques et de créer une nouvelle entité profitable gérée par le circuit de la PGA.

C’est là où de nombreuses questions sont restées sans réponse depuis mardi. Doucement, on vient à en savoir un peu plus sur l’accord.

Le conseil d’administration de la nouvelle entreprise, composé majoritairement de personnes du PGA Tour, sera présidé par Al-Rumayyan. Monahan assumera les responsabilités du chef de la direction.

En devenant partenaire stratégique du PGA Tour, Al-Rumayyan obtient du même coup un siège au conseil d’administration ayant ainsi un droit de regard sur toutes les décisions du circuit fondé en 1968.

Pas de réponse... pour l’instant

Pour le reste, le brouillard d’incertitude est encore dense.

– Al-Rumayyan tire-t-il ainsi un trait sur l’aventure de LIV Golf dans laquelle il a injecté plus de 2 G$ et qu’il considère son bébé?

– Qu’advient-il du concept de LIV Golf alors que Monahan évaluera son potentiel à la fin de la présente saison?

– Comment les joueurs de LIV Golf pourraient-ils réintégrer le circuit de la PGA?

– Seront-ils pénalisés?

– Comment Monahan récompensera les golfeurs qui ont porté allégeance au PGA Tour depuis un an?

Selon l’architecte de cet accord, Jimmy Dunne, un homme d’affaires new-yorkais, le PIF n’investirait pas directement dans le circuit de la PGA. Il aurait plutôt son mot à dire sur des décisions de partenariat.

Les paroles de Justin Rose expriment bien la situation depuis le tremblement de terre. L’avenir de LIV Golf est incertain. Et ce, bien malgré le discours positif de son commissaire Greg Norman lors d’une réunion téléphonique avec une centaine d’employés après l’annonce.