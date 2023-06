NAEGELÉ, Robert



À Brossard le 27 mai à l'âge de 68 ans, Robert est parti pour son ultime voyage.Après un courageux combat contre le cancer, Robert s'est éteint à son domicile, entouré de sa petite famille, dans l'amour et le respect.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Blais, son fils Mathieu (Ericka), sa fille Jenny, ses petites-filles chéries Annabelle et Luciana, ses soeurs Ginette (Doug) et Carolle ainsi que de nombreux amis et parents.Un recueillement aura lieu en toute intimité en sa douce mémoire.Un merci spécial au Dr Pierre Philippe Larose ORL et au CLSC de Brossard.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert Cenac