Baisse de réservations dans les campings et les hôtels en raison des feux

Les feux de forêt qui font rage depuis plus d’une semaine au Québec refroidissent la clientèle dans les campings et les hôtels qui enregistrent une baisse des réservations.

«L’effet est domino présentement», explique le PDG de Camping Québec, Simon Tessier.

L’association qui représente plus de 800 établissements remarque que même dans les régions touchées, les réservations sont au ralenti depuis le début des feux de forêt dévastateurs qui brûlent au nord et à l’ouest de la province.

«Les gens sont confus à savoir qu’est-ce qui est affecté et qu’est-ce qui ne l’est pas», fait-il savoir.

Cette semaine, un peu plus de 280 campings ont été fermés en raison de l’interdiction de circulation et 20 d’entre eux ont dû être évacués.

«Il y a des annulations»

Du côté des hôtels, une baisse similaire du flot de réservations a été constatée dans certaines régions, comme l’Abitibi-Témiscamingue, le nord de Lanaudière et de la Mauricie, la Côte-Nord et le

Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon l’Association Hôtellerie du Québec (AHQ).

«Les gens vont entendre qu’il y a des incendies dans le nord et ils vont faire des liens», estime la PDG Véronyque Tremblay.

Même du côté de Montréal et de Québec, les hôteliers ressentent l’inquiétude d’une partie de la clientèle.

«Les touristes provenant de l’extérieur ne comprennent pas toujours l’étendue du territoire Québécois. On a plusieurs appels de clients et de touristes qui veulent vérifier que tout est correct», poursuit Mme Tremblay.

L’AHQ et Camping Québec estiment toutefois qu’il faudra plus de temps avant de mesurer concrètement l’impact de cette catastrophe sur leur industrie.

«On est en train de colliger l’information et ça va être vraiment long avant de savoir les répercussions globales», conclut M. Tessier.