Camp d'évaluation de la LNH: la modestie de Connor Bedard

BUFFALO | Connor Bedard sait depuis le 8 mai qu’il endossera l’uniforme des Blackhawks de Chicago. Bill Daly avait dévoilé sa future destination dans la LNH en retournant le logo des Hawks lors de la loterie pour le repêchage. Mais devant les micros et les caméras, le phénomène des Pats de Regina tente d’entretenir un faux mystère.

​Bedard a rencontré les médias, vendredi en fin d’après-midi au Lecom Harborcenter, le centre d’entraînement des Sabres de Buffalo, mais aussi le théâtre du camp d’évaluation pour les meilleurs espoirs en marge du repêchage.

À Chicago, Bedard représentera la pièce maîtresse de la reconstruction des Blackhawks qui entreront dans une nouvelle ère après les départs de Patrick Kane et Jonathan Toews.

Questionné sur son futur dans la ville des vents, le numéro 98 a offert une réponse des plus prudentes. Il a parlé au conditionnel.

«Ce serait génial, mais nous verrons ce qui arrivera, a-t-il dit. Il y a une grande histoire avec cette organisation. Je sais que Chicago est une ville de sports. S’ils me repêchent, il s’agirait d’un immense honneur.»

Talent générationnel

Considéré comme un talent générationnel dans le moule d’un Sidney Crosby et Connor McDavid, Bedard a récolté des statistiques folles à sa troisième et dernière saison à Regina dans la Ligue junior de l’Ouest. En 57 matchs, il a marqué 71 buts et obtenu 72 passes pour un total de 143 points.

Il a aussi gagné la médaille d’or deux fois en quelques mois seulement au Championnat du monde junior. Au dernier Mondial junior à Halifax et Moncton, il a démontré qu’il venait d’une autre planète avec une récolte de 23 points (9 buts, 14 passes) en 7 rencontres.

Avant d’atterrir à Buffalo pour le «Combine», Bedard a visité Las Vegas dans une tournée promotionnelle avec Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith, les trois autres plus gros noms pour le repêchage. Ils étaient des spectateurs attentifs lors de la victoire de 7 à 2 des Golden Knights contre les Panthers lors du deuxième match de la finale.

«Quand tu regardes un match de la finale, tu veux encore plus jouer, a-t-il affirmé. J’ai rencontré Leo et Will, deux gars que je n’avais pas encore eu la chance de connaître. Je n’avais jamais vu un match de la finale. C’était une expérience assez cool. Les partisans à Vegas sont fous.»

Un sens de l’humour

À Vegas, Bedard a également fait un passage remarqué sur les ondes de TNT, le diffuseur des matchs de la finale aux États-Unis. Entre deux périodes, il s’est retrouvé à une table avec Wayne Gretzky, Henrik Lundqvist, Anson Carter, Paul Bissonnette et Liam McHugh, l’animateur.

«C’est formidable de rencontrer des légendes du hockey et...biz», a-t-il lancé en ondes, offrant un sympathique jab à Bissonnette qui a une modeste expérience de 202 matchs dans la LNH, mais une très belle carrière médiatique.

Les conseils de McDavid

Le 28 juin prochain au Bridgestone Arena de Nashville, Bedard grimpera sur l’estrade en premier pour revêtir le chandail des Hawks.

Il suivra ainsi les traces d’autres anciens premiers de classe.

À ce sujet, le centre de 5 pi 11 po a déjà reçu quelques conseils de McDavid, le premier choix au total en 2015, pour savoir comment jongler avec les attentes et la pression.

«J’ai parlé à McDavid l’été dernier, a-t-il précisé. Je m’étais entraîné avec lui pour une semaine. Il m’avait dit de profiter du moment le jour du repêchage et d’oublier les distractions à l’extérieur de la glace.

«Je prends ça une journée à la fois et je me concentre sur les choses importantes, a-t-il enchaîné. Je ne m’attarde pas à toute l’attention que je peux recevoir. Je veux simplement devenir un meilleur joueur et une meilleure personne.»