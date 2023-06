Ce nouveau boxeur d’Eye of the Tiger Management sera en action au Centre Vidéotron

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a ajouté un boxeur à son groupe, mettant la main sur le gaucher français Moreno Fendero, qui disputera son premier combat professionnel le 19 août au Centre Vidéotron.

Ayant évolué chez les 75 kilogrammes dans les rangs amateurs, le pugiliste de 24 ans tentera sa chance du côté des poids moyens.

Son premier adversaire n’a pas été révélé par l’organisation, mais le président d’EOTTM, Camille Estephan, affiche clairement son enthousiasme devant le potentiel de Fendero.

«Il va de soi que d’avoir un athlète aussi talentueux et prometteur que Moreno parmi nos rangs, et par surcroît, originaire de la France, nous aidera certainement à solidifier notre positionnement sur la scène internationale. Nous continuons notre quête de conquérir de nouveaux marchés, comme nous avons entamé en France avec Christian Mbilli grâce à ses performances éblouissantes qui ont résonné à travers le monde, a-t-il affirmé dans un communiqué, vendredi. Je lève d’ailleurs mon chapeau à [l’entraîneur] Marc Ramsay pour son travail de recrutement qui nous permet de dénicher les meilleurs talents au monde.»

Bilan étoffé

Celui qui sera en action en sous-carte du choc entre Artur Beterbiev et Callum Smith a notamment été sacré vice-champion junior de son pays en 2016 et remporté la médaille d'or l’année suivante.

Chez les seniors, il a mis la main sur le titre de France Élite en 2018 et 2021, en plus de décrocher la troisième place aux Championnats d'Europe et aux Championnats mondiaux élites de 2023.

«J’ai choisi le Canada, car Marc Ramsay et son équipe a fait un magnifique travail avec Christian Mbilli, et je les félicite. Découvrir une nouvelle terre, pour moi, c’est important, tout comme cette nouvelle formule de travail et l’équipe de Marc Ramsay. Je sais qu’il a toutes les clés en main [...] et ça prendra le temps qu’il faut, mais j’ai confiance que ça se fera.»

Fendero amorcera son camp d’entraînement en marge du gala chez lui à Aubervilliers, en France.

Par la suite, il viendra s’installer au Québec afin de s’entraîner sous la gouverne de Ramsay.