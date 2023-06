Craquez pour les sacs de vélo québécois

Des entreprises québécoises vous accompagnent à vélo, en proposant des sacs conçus ou fabriqués ici, pensés pour transporter tout le matériel nécessaire lors d’une escapade sur deux roues. Voici quelques exemples de leur savoir-faire.

Cageux de l’Atelier de La Chaudière

Photo tirée du site web lachaudiere.ca

Fabriqué à la main à Lévis par l’Atelier de La Chaudière, le Cageux est un sac fourre-tout qui prend place sur la potence et le guidon du vélo à l’aide d’une bande Velcro et d’une sangle dotée d’une boucle à came. Il permet d’avoir accès notamment à des collations et à de l’eau d’une seule main, même en roulant. De plus, il est possible de personnaliser ses tissus et ses couleurs.

► Prix : 74 $

► Points de vente : lachaudiere.ca

Le Mécano GR de La Fabrique TAWS

Photo tirée du site web fabriquetaws.com

Simon Tassé de La Fabrique TAWS à Hull, fabrique ce sac nommé Le Mécano GR, pouvant contenir tous les outils nécessaires pour s’improviser mécanicien lorsqu’un pépin vient chambouler une randonnée à vélo. Il est conçu pour rassembler un tube 700x35-43C, un jeu de clés Allen, un levier à pneus, de la rustine et une cartouche CO2 16 g, puis comprend la Strap Voile (15 pouces) de l’entreprise.

► Prix : 45 $

► Points de vente : fabriquetaws.com

Sac de siège d’Arkel

Photo tirée du site web arkel.ca

Ce nouveau sac de siège de l’entreprise sherbrookoise Arkel combine confort, durabilité, fonctionnalité et qualité. Avec sa construction robuste, sa grande capacité de rangement, son absence de mouvement de queue et de frottement des cuisses, son étanchéité à 100 %, son cintre en aluminium léger et sa pince en caoutchouc souple qui s’adapte à toutes les tiges de selle, il convient à toutes les aventures. Disponible en plusieurs couleurs.

► Prix : 259,99 $ (9L), 279,99 $ (15L)

► Points de vente : arkel.ca

Le sac RADDLER d’Atwater

Photo tirée du site web atwateratelier.com

Réalisé à la main dans l’atelier d’Atwater à Montréal, le sac de guidon RADDLER possède une fermeture à glissière rendant l’accès à ses effets personnels et collations facile et rapide. Il présente aussi, entre autres, une poche latérale avec un système de fermeture à cordon d’amortisseur, un bracelet frontal pour fixer des lumières ou des accessoires et deux sangles de fixation Velcro réglables. L’entreprise le propose en plusieurs couleurs.

► Prix : 122 $ (8 po), 128 $ (11 po)

► Points de vente : atwateratelier.com

Sac de cadre GRoad de Garneau

Photo tirée du site web louisgarneau.com

Le sac de cadre GRoad conçu par l’équipe de designers de l’entreprise Louis Garneau à Saint-Augustin-de-Desmaures fait partie de la nouvelle collection de sacs destinés au vélo de gravelle. Il est 100 % imperméable avec ses coutures thermocollées et sa fermeture hydrofuge avec garage prévient les infiltrations. Ce sac présente des éléments réfléchissants, puis est doté de trois courroies auto-agrippantes ajustables.

► Prix : 74,99 $

► Points de vente : louisgarneau.com