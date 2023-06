BEAUCHEMIN HOMIER

Madeleine



À l'Hôpital Cité de la Santé, le 2 juin 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Madeleine Beauchemin Homier. Elle est la fille de feu monsieur Louis Beauchemin et de feu madame Lydia Choquette. Elle rejoint son époux monsieur Lucien Homier et sa fille Francine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond, Cécile (feu Mihai), Gilbert (Fanie), Sylvie (Alberto), Normand (Peter), Jérôme (Ellissa) et Laurent (Geneviève), ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8le dimanche 11 juin 2023 de 9h00 à 11h30. Une cérémonie commémorative suivra dès 11h30.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité de la Santé pour les bons soins prodigués.