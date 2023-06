Deux criminels accusés d’avoir tué un sexagénaire dans une maison de chambres du Village

Deux criminels de carrière sont accusés d’avoir tué un sexagénaire dans une maison de chambres du Village, à Montréal, samedi dernier.

Mario Comtois, 53 ans, et Léon Fortin, 67 ans, ont été accusés du meurtre au premier degré de Réjean Di Genova vendredi au palais de justice de Montréal.

Ils ont comparu par visioconférence en direct d’un poste du Service de police de la Ville de Montréal.

Photo tirée de Facebook

Samedi dernier, la victime de 61 ans a été atteinte mortellement au haut du corps par un projectile alors qu’elle se trouvait dans une maison de chambres de la rue Sainte-Catherine Est, à Montréal.

Une arme à feu a été retrouvée tout près de M. Di Genova par le Service de police de la Ville de Montréal.

Ce Montréalais avait plusieurs antécédents criminels, notamment en matière d’entrée par effraction, de vol qualifié, de port d’arme et de possession de drogue.

Criminels de carrière

Les accusés ont des feuilles de route criminelles bien remplies, cumulant à eux deux une centaine de dossiers.

Comtois a de nombreux antécédents en matière de stupéfiants. Il avait notamment été condamné à 34 mois de prison en 2017. La plupart de ses dossiers datent toutefois des années 1990.

Le résident de Mirabel devait subir son procès devant la Cour d’appel dans une affaire de drogue l’automne prochain. Il avait été acquitté au terme de son premier procès.

Il s’est même présenté au palais de justice de Montréal lundi afin de comparaître dans un dossier de possession d’outils de cambriolage, de possession de biens criminellement obtenus et de complicité après le fait.

Fortin, pour sa part, a de nombreux antécédents en matière de vol. Le résidant de Charlemagne s’est notamment retrouvé derrière les barreaux en 2014 et 2015 après avoir volé des véhicules.

Ses premières infractions remontent à 1977, où il a plaidé coupable à des accusations de vol et de possession de biens criminellement obtenus.

Les deux accusés, représentés par Me Yves Ménard et Me Jean-Daniel Debkoski, seront de retour en cour le 19 juillet prochain pour la suite des procédures.