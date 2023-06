BARBAGALLO, Antonio



Le 25 mai 2023, l'âge de 98 ans, M. Antonio "Tony" Barbagallo, retraité de la Société de transport de Montréal et adoré par tous ceux qui l'ont connu, est décédé en toute quiétude.Veuf d'Yvette Larochelle (2006) et père d'Alain, décédé en 2014 (Linda), il laisse dans le deuil son fils survivant Pierre (Christina), ses petits-fils Jason (Chantal) et Jeffrey, ses soeurs et son frère bien-aimés Angelo, Hélène, Françoise et Jeanne ainsi que plusieurs nièces, neveux, amis et membres de la famille.Les témoignages de sympathie seront reçus le dimanche 11 juin de 11h à 15h30, une cérémonie commémorative suivra à 15h30, à