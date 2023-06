Jenna Ortega émotive en évoquant la pression des réseaux sociaux

Jenna Ortega a pleuré en discutant des pressions des réseaux sociaux dans une récente interview.

Alors qu’elle échangeait avec Elle Fanning dans un épisode d'Actors on Actors, l’actrice de Scream a parlé de l’intensité que ça impose à une jeune actrice de devenir une vedette d’Hollywood. La jeune star de 20 ans, qui joue la comédie depuis qu’elle est enfant, a remarqué un «changement très évident» dans sa vie quelques jours après le début de sa série Netflix, Mercredi, en novembre.

Elle Fanning, qui a aussi été une enfant star, a déclaré que les réseaux sociaux pouvaient «devenir toxiques», ce que Jenna Ortega a immédiatement reconnu.

«Ouais, ça devient moche. Quand j’étais plus jeune, ils nous faisaient des formations aux médias, la base en mode Disney ou quelque chose du genre, où ils disaient: "Vous allez publier trois fois par jour. C’est ainsi que vous construisez vos followers, l’engagement, faites la promotion de notre série"... Vous alliez à une audition ou à une réunion, et on vous disait: "Vous avez combien de followers?"» a déclaré Jenna Ortega.

L’interprète de Mercredi Addams a ensuite avoué qu’elle était devenue «vraiment nerveuse» à l’idée d’être elle-même sur les réseaux sociaux après que sa popularité a explosé. «Depuis la série, je suis vraiment nerveuse à l’idée de poster, de dire quoi que ce soit, ou même d’être moi-même parce que j’ai l’impression que...», a-t-elle poursuivi, ce à quoi Elle Fanning a répondu: « Cela pourrait être mal interprété.» «Ouais. Parce que j’ai naturellement tendance à être sarcastique ou sèche, a ajouté Jenna Ortega. Il m’est très facile de me retrouver en difficulté. Je veux que les gens puissent apprendre à connaître les gens derrière la caméra et se rendre compte que les gens ne devraient jamais être mis sur un piédestal.»

En larmes, Jenna Ortega a expliqué: «Et plus j’ai été exposée au monde, plus les gens s’en nourrissaient et en profitaient. Ils voient votre vulnérabilité et la déforment d’une manière à laquelle on ne s’attend pas toujours... C’est tellement étrange. Désolée, je ne voulais pas pleurer comme ça.»

La star de Fallout a déclaré qu’elle avait encore du mal à gérer sa présence en ligne, car il était «très facile d’avoir l’impression de perdre le contrôle».