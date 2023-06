La coupe en 2027: les actifs du Canadien, du jamais vu en 40 ans

Il faut remonter aux années 80, à Serge Savard et à Patrick Roy, Stéphane Richer, Claude Lemieux et Petr Svoboda pour retrouver une équipe du Canadien avec des actifs aussi prometteurs.

Et je prends le mot « actifs » dans le sens qu’on lui donne dans les affaires et la finance. Comme votre maison est un actif, le petit terrain reçu en héritage dans les Laurentides est un actif. Comme vos placements chez le courtier, malgré les turbulences du marché, font partie de vos actifs.

Chez le Canadien, les actifs sont les joueurs actuels. Mais ils sont surtout les joueurs de la relève, les choix au repêchage et les dirigeants de l’équipe. Kent Hughes a autant d’importance à long terme qu’un choix de première ronde. Sans doute plus. Il fait partie des actifs.

Comme vous, les partisans, faites partie des actifs des Glorieux. Vous achetez des abonnements de saison, des tickets pour les matchs, des produits dérivés, vous regardez les matchs à la télé et vous permettez à l’organisation de capitaliser des dizaines de millions par année.

Je vous le dis, jamais dans les quarante dernières années, le Canadien n’a été aussi riche en actifs. Parole de Jamieson Boulanger, le conseiller en placements, repêché dans l’organisation des Expos et expert studieux en hockey, qui a attiré mon attention à l’origine.

Une couple de dépisteurs amis plus tard, quelques journalistes, bénédiction de Donato Tamarasco et vérification ultime de Kent Hughes plus tard, je peux me permettre de dire que les fans ont raison d’avoir confiance. Une vraie confiance.

L’ALIGNEMENT À L’ATTAQUE DE 2025-26

L’alignement du Canadien en 2025-26 pourrait être celui d’une grande puissance. Et pas besoin de rêver en couleurs.

Prenez le premier le trio: Cole Caufield, premier tour, Nick Suzuki, premier tour, et Juraj Slafkovsky, premier tour, auront atteint leur maturité.

Deuxième trio: Kirby Dach, premier tour, troisième au total, Pierre-Luc Dubois (spéculation) ou l’équivalent, premier tour, et Matvei Michkov ou celui qui sera repêché cinquième au prochain repêchage. Que ce soit Michkov ou un autre, l’actif demeure le même pour le Canadien. Un joueur talentueux de grande valeur.

Ce qui donne deux trios complets formés par des choix de première ronde. Six collés ensemble. Rarissime.

Et ça continue pour le troisième trio: Josh Anderson, un solide vétéran, Sean Farell, quatrième tour, 31e au total, et Brendan Gallagher, qui a sa place sur un troisième trio, devrait être un actif au sein de tous ces jeunes.

Le quatrième trio me fait plaisir: Rafael Harvey-Pinard, Owen Beck et Joshua Roy qui est en train de devenir un actif très, très précieux apportent la fougue et le caractère d’un vrai quatrième trio.

ET LA DÉFENSE EN FINALE D’ASSOCIATION

Si l’attaque est riche de choix de première ronde, la défense est encore plus alléchante. Premier duo formé de Kevin Ghule, premier tour, et Mike Matheson, premier tour.

Deuxième duo: Harris, troisième tour, et Logan Mailloux, premier tour.

Troisième duo: Xhekaj, le toffe, et Lane Hutson qui brûle le hockey universitaire avec l’Université de Boston. Il vient de battre le record de points de Brian Leetch.

Et votre septième défenseur devient Justin Barron... première ronde lui aussi.

Dans les buts, Sam Montembeault ou le jeune Jakub Dobes qui vient de signer son contrat avec le Canadien après une brillante carrière universitaire. Si Adin Hill fait le travail avec les Golden Knights à Vegas...

Mais puisqu’on parle d’actifs pour l’Organisation, il faut souligner que Marc Bergevin a laissé l’équipe avec des choix de qualité pour cette saison et les deux suivantes. Neuf choix dans les cinq premières rondes le 28 juin prochain, plus deux choix de première ronde en 2025 dont celui des Flames de Calgary.

Les passifs du Canadien sont évidemment les contrats grevés d’hypothèques que sont les contrats de Carey Price et de Brendan Gallagher. Mais le CH sera libéré de celui de Price pour la saison 2026-27 et aura une dizaine de millions disponibles pour aller chercher l’élément manquant pour gagner la Coupe.

L’inconnue ou les inconnues sont les transactions que Kent Hughes pourra effectuer et la compétence de Martin Lapointe et du Finlandais Adam Nicholas, responsables du développement des joueurs.

Pour les transactions, il n’y a pas trop d’inquiétudes à avoir puisque Hughes ne fera que transférer un actif pour un actif à moins qu’il ne soit un incompétent crasse. Ce qui ne semble pas le cas, de toute évidence.

Quant à Nicholas et Lapointe, ils doivent faire mentir l’affreuse réputation que font beaucoup d’amateurs aux responsables du développement des jeunes dans l’organisation. Des spécialistes pour brûler de beaux talents.

Rien n’est sûr dans le sport. Encore moins depuis trente ans à Montréal. Mais ça devient raisonnable de rêver à un carré d’as au printemps 2026... et à une Coupe en 2027.

Je conclus cependant avec la mise en garde d’un éminent collègue. Et confirmé par un haut placé chez le CH: «Il y a au moins une dizaine d’autres équipes qui pensent avoir des actifs comparables à ceux du Canadien», disent-ils.

En fait, tout le monde dans la ligue connaît exactement les actifs du Canadien. Et en retour, les dirigeants du Canadien connaissent exactement les actifs de leurs compétiteurs. C’est une gigantesque et complexe partie d’intelligence. Dans tous les sens du mot.

Mais il y a une chose certaine. Votre CH est assis sur des «blue chips». Ça, personne ne peut le nier.

LIONEL MESSI : TELLEMENT GROS

AFP

Lionel Messi à Miami dans la MLS! C’est tellement gros que le fan ordinaire ne peut saisir toute l’ampleur de cette décision. Il faut remonter au roi Pelé avec le Cosmos de New York pour retrouver pareil coup de tonnerre dans le sport.

Et Pelé avec le Cosmos, c’était dans une autre époque. Avant même l’ancienne époque. Quand Guy Lafleur gagnait 70 000 $ avec le Canadien après avoir marqué 50 buts dans une saison.

En fait, certains seront tentés de parler de Wayne Gretzky passé aux Kings de Los Angeles il y a une trentaine d’années.

S’cusez, Gretzky, c’était du pee-wee comparé à Messi, qui avait une offre de 1,4 milliard $ US pour deux ans en Arabie saoudite.

C’est toute la MLS qui vient de grandir. C’est le CF Montréal et Joey Saputo également. Bravo.