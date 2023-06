Le plan du week-end

Voici quatre suggestions pour passer une belle fin de semaine.

Buvez moins. Buvez mieux.

Reichsrat von Buhl, Bone Dry 2020, Allemagne

24,15 $ - Code SAQ 15057721 – 12,5 %

Ce pinot noir (ou spätburgunder en allemand) vinifié en rosé aurait très bien pu figurer dans notre palmarès des 50 meilleurs rosés de l’été . Même s’il s’agit d’un 2020, le fruit est encore bien présent, signe que l’acidité joue un rôle central dans la préservation des arômes et de leur jeunesse. Sec à l’os, comme son nom « Bone Dry » l’indique, il laisse une agréable impression de petits fruits rouges en finale, sucre d’orge et de fleur.

★★★ $$

Cortes de Cima 2019, Alentejo, Portugal

27,20 $ - Code SAQ 15113340 – 13,5 %

Ma cuvée préférée de cet excellent producteur d’Alentejo, dans le sud du Portugal. Un assembla de syrah, touriga nacional, alicante bouschet et de petit verdot donnant un rouge à la robe soutenue. Nez aguicheur de fruits noirs, de poivre, d’eucalyptus sur un fond de vanille et de grillé bien intégré. Une bonne matière avec de la mâche, mi-corsé, juteux, long et tout en fraîcheur. On achète les yeux fermés!

★★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Domaine Tariquet, Chardonnay Tête de Cuvée 2020, Côtes de Gascogne, France

25,95 $ - Code SAQ 15107142 – 12 %

Intéressant exercice de style par ce producteur géant (plus de 1000 hectares de vignes) du Sud-Ouest de la France. Certifié Haute Valeur Environnementale (HVE), ce qui est plus que remarquable pour un producteur de cette taille, ce chardonnay plaira aux amateurs de blancs beurrés et boisés. Des notes de sirop de poire, de melon et de grillé laissent place à une texture grasse, presque riche, mais qui conserve de la tenue et montre une longueur appréciable. Bien fait dans son genre.

★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Le Clos de Caveau, Fruit Sauvage 2020, Vacqueyras, France

29,70 $ - Code SAQ 13750370 – 14 % - Bio

Une bombe de pureté avec des tonalités de cerise, prune, figue, poivre, garrigue et réglisse rouge. Dominante de grenache complétée par la syrah donnant une matière nourrie et juteuse. Masse tannique superbement intégrée. C’est puissant, presque fougueux tout en restant aérien et précis. Il ferait la barbe à bien des châteauneufs au double du prix. Bref, un tour de force à ne pas manquer!

★★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.