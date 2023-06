Les taux d’intérêt n’ont pas fini d’augmenter

Alors que la majorité des économistes prévoyaient le contraire, voilà que la Banque du Canada (BdC) vient d’augmenter de nouveau son taux directeur de 25 points de base, le faisant ainsi passer à 4,75 %, son plus haut niveau en 22 ans.

Pire encore: nombre d’économistes s’attendent même à ce que la Banque du Canada hausse une fois de plus son taux d’un autre 25 points de base le 12 juillet prochain en vue de l’amener à 5,0 %.

C’est un autre coup dur pour les consommateurs et les entreprises qui sont aux prises avec des dettes relativement élevées. D’autant plus dur que nombre d’entre eux s’attendaient même à un certain desserrement de la politique monétaire canadienne.

Eh ben, non! On a plutôt droit à un autre tour de vis de tous les emprunts : prêts personnels, marges de crédit, prêts hypothécaires, prêts aux entreprises, etc.

Pourquoi?

Tiff Macklem, gouverneur de la BdC

Sur quoi le gouverneur de la BdC Tiff Macklem et les grands bonzes qui l’entourent se basent-ils cette fois pour hausser le taux directeur de 25 points de base?

À leurs yeux, l’économie canadienne a été plus vigoureuse que prévu au premier trimestre de 2023. La croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 3,1 %, grâce notamment à la progression de la consommation qui a été «étonnamment forte et généralisée» ainsi qu’à la demande de services qui a «poursuivi» sa reprise.

«De plus, les dépenses en biens sensibles aux taux d’intérêt ont augmenté et, plus récemment, l’activité sur le marché du logement s’est raffermie.»

Autre facteur évoqué par la BdC pour justifier sa décision d’augmenter son taux directeur: «Le marché du travail demeure tendu: preuve que la forte demande de main-d’œuvre se maintient, les employeurs ne tardent pas à recruter les nouveaux travailleurs qui viennent avec la hausse de l’immigration et du taux d’activité.»

À cela s’ajoute le taux de l’inflation qui, au lieu de baisser en avril, a légèrement augmenté à 4,4 %.

Bien sûr, on est loin du 8,1 % d’inflation qui avait été atteint il y a un an, en juin 2022.

Mais malgré le recul des prix de l’énergie, la Banque du Canada persiste à croire que l’inflation reste trop forte. Pas seulement ici, mais également dans le monde, notamment aux États-Unis, où la consommation demeure, selon la Banque du Canada, étonnamment résiliente et le marché du travail, tendu.

Vers la cible

À l’heure actuelle, la Banque du Canada estime que les mesures de «l’inflation fondamentale» sur trois mois se maintiennent entre 3,5 % et 4 % en raison d’une demande excédentaire.

C’est évidemment nettement au-dessus la fichue cible d’inflation de 2 % visée par notre banque centrale.

Restons tout de même optimistes, car la Banque s’attend à ce que l’inflation finisse par baisser autour de 3 % au cours de l’été.

Si cela devait arriver, le conseil de direction de la Banque du Canada devrait cesser d’augmenter son taux directeur.

Et quand pourrait-il amorcer un desserrement de sa politique monétaire? Au début de 2024, ose-t-on souhaiter!