Alouettes: mais qui pourra faire oublier Eugene Lewis?

La recherche de nouveaux receveurs de passes américains constituait le principal enjeu du récent camp d’entraînement des Alouettes. Keshunn Abram et Austin Mack semblent avoir remporté le derby alors qu’ils font partie de la formation active de l’organisation en vue du début de la saison.

Les candidats étaient nombreux à briguer ces postes. Parmi eux, Quartney Davis, pourtant brillant durant les matchs préparatoires, se retrouve actuellement sur l’équipe d’entraînement, tout comme Tyler Snead, qui peut aussi être utilisé sur les unités spéciales pour retourner le ballon.

À moins d’un changement, Abram et Mack feront donc partie du contingent appelé à combler les départs, durant la saison morte, de l’excellent receveur Eugene «Geno» Lewis, maintenant chez les Elks d’Edmonton, et de Jake Wieneke, qui a pris le chemin de la Saskatchewan.

Photo Marc DesRosiers, Agence QMI

Lewis avait réussi 91 réceptions pour les Alouettes en 2022 et cumulé 1303 verges de gains par la voie des airs. Ça va prendre quelqu’un, ou plutôt quelques-uns pour prendre la relève!

La santé d’Ellingson

Au-delà d’Abram et Mack, il est important de rappeler que les Alouettes ont fait l’acquisition du vétéran Greg Ellingson, en février dernier. C’est peut-être lui qui, à 34 ans, pourrait partiellement faire oublier Lewis. Pour le moment, Ellingson est toutefois ennuyé par une blessure en ce début de saison.

Le quart-arrière Cody Fajardo s’est dit excité de pouvoir travailler éventuellement avec Ellingson.

«Dans chaque équipe, tu as la possibilité d’être fantastique, mais ça reste une opportunité unique ici», avait pour sa part estimé Ellingson, dès les premiers jours du camp d’entraînement.

Martin Chevalier / JdeM

La clé demeure évidente dans le cas d’Ellingson: être en santé. En seulement huit matchs la saison dernière avec les Blue Bombers de Winnipeg, il avait totalisé 598 verges de gains par la passe.

Cole Spieker, qui en est à sa deuxième saison avec les Alouettes, pourrait aussi mêler les cartes, sans oublier Reggie White fils, aussi blessé actuellement. Derrière Lewis, c’est justement White (et non pas Wieneke!) qui avait été le deuxième receveur le plus productif, la saison dernière, avec 722 verges en 15 matchs.

Deux Canadiens brillent

Au-delà des Américains, la formation montréalaise a le privilège de compter sur au moins deux receveurs canadiens en mesure d’avoir un impact important sur l’équipe: Kaion Julien-Grant et Tyson Philpot.

C’est en effet une bénédiction pour une équipe de la Ligue canadienne de football d’être aussi bien nantie à cette position avec des athlètes nationaux, en vertu du ratio en vigueur dans la LCF. Philpot en est toutefois un autre qui se remet d’une blessure.